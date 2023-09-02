СБУ продовжує полювати на проросійських "побожників" у лавах УПЦ МП. Одного такого "віданного Кремлю душею і тілом" затримали на Житомирщині.

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Воював на "ідеологічному фронті" на боці Росії

Настоятель церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП планував "промити мізки" парафіянам російською пропагандою. З цією метою чоловік роздавав їм листівки і брошури відповідного змісту. "Ідеологічну обробку" затриманий здійснював і щодо своїх колег – священників.

Автори цих "агіток" відбілюють Путіна, як можуть. У них йдеться про те, що начебто Росія жодної війни не починала, і все, що відбувається в Україні, – це "внутрішній громадянський конфлікт". Також у цих текстах подавався "збочений" погляд на історію української державності. Ба, більше експертизи встановили, що ця друкована продукція ображає релігійні почуття представників інших конфесій.

"Агітки", на яких "погорів" клірик, працівники СБУ виявили під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії УПЦ МП у червні 2023 року. Також слідчі з'ясували, що священник діяв за вказівкою свого митрополита, який вже отримав підозру у злочинах проти України. Тепер настоятель церкви на пару із "наставником" відбуватиме покарання за зраду українців. Йому вже повідомили про підозру за фактами розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

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