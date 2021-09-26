Настроение – позитивное, – Разумков выздоровел от COVID-19

Спикер Дмитрий Разумков 26 сентября сообщил, что выздоровел от коронавируса. Политик подчеркнул: настроение у него – позитивное.

В сети Разумков поделился фотографией отрицательного результата теста на коронавирус. Политик отметил, что уже с понедельника, 27 сентября, возвращается к привычному рабочему режиму.

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Тест на коронавирус – отрицательный, настроение – положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную,

– подчеркнул Разумков.



Результат теста на коронавирус / Фото с фейсбук-страницы Дмитрия Разумкова

COVID-19 у Разумкова: главное

Дмитрий Разумков 10 сентября сообщил, что инфицировался коронавирусом. Положительный результат теста спикер получил накануне конференции Ялтинская европейская стратегия.

Разумков собирался там дискутировать на тему верховенства права в Украине.

Спикер отметил, что тесты на коронавирус перед массовыми мероприятиями – не просто формальность. Они помогают выявить зараженных.

Спикер отметил: такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей.

Разумков отметил, что явных симптомов у него не было.

Политик перешел на дистанционный режим работы.

Сообщение Дмитрия Разумкова:

Тест на коронавирус – отрицательный, настроение – положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную!