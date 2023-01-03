На Новый год в Крыму запустили салюты после поздравления Зеленского: что это значит

Во временно оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. "Хлопок" оказывает существенное влияние на настроения коллаборантов и российских оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, среди коллаборантов в Крыму постепенно нарастает паника.

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Настроения во временно оккупированном Крыму

Более того, в среде коллаборантов начался раздор.

"Между коллаборантами возникают споры. В Симферополе одного из коллаборантов за административное правонарушение осудили на 10 суток заключения", – сказал Бариев.

Также паникуют и граждане России, незаконно приехавшие на территорию Крыма.

Россияне все больше начали говорить между собой об "эвакуации" с полуострова и все меньше – о "мощи" российской армии,

– рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа.

Он добавил, что сейчас россияне массово из Крыма не уезжают. Однако у них все чаще возникают мысли о том, что следует покинуть оккупированный полуостров.

Эскендер Бариев рассказал о ситуации в Крыму: смотрите видео

Россия действует на новооккупированных территориях по сценарию Крыма 2014 года

Российские оккупанты умалчивают обо всем, что происходит на фронте. По словам Бариева, на недавно оккупированных территориях захватчики пытаются повторить тот же сценарий, как в 2014 году в Крыму.

Россияне запрещают движение гривны.

Также оккупанты "заливают" оккупированные территории деньгами. В частности, в оккупированных населенных пунктах Херсонской области россияне обещают платить воспитателю детского сада 30 тысяч рублей. В то же время в Крыму люди на такой же должности получают вдвое меньшую зарплату – 15 тысяч рублей.

Член Меджлиса крымскотатарского народа считает, что таким образом россияне пытаются покупать людей в Херсонской области. Также предлагают бесплатно подключить российское телевидение, чтобы "промыть" людям мозги.

"На новооккупированных территориях российские оккупанты пытаются задобрить людей. А в то самое время в оккупированном Крыму, а также в российских регионах люди получают гораздо более низкие зарплаты, чем им предлагали в 2014 – 2015 годах", – сказал Бариев.

В Крыму на Новый год запустили салюты после обращения Зеленского

В то же время на Новый год в Крыму произошло то, чего никак не ожидали оккупационные власти. Бариев рассказал, что в новогоднюю ночь после выступления президента Украины Владимира Зеленского в Симферополе, Евпатории, Керчи и Джанкое запустили салюты.

Такие проукраинские проявления демонстрируют, что в Крыму есть люди, которые поддерживают Украину и ждут ВСУ,

– подчеркнул член Меджлиса крымскотатарского народа.

Что происходит во временно оккупированном Крыму: коротко

Враги жалуются на успехи ВСУ и укрепляют административную границу временно оккупированного Крыма. В течение месяца там появились новые траншеи, расположенные очень близко к Херсонской области.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев уже вывез все свое имущество на Кипр, и не забыл прихватить домашних питомцев. Также гауляйтер отправил за границу своих детей

Американский генерал Бен Ходжес убежден, что после лет многих лет оккупации Украина может вернуть Крым. По мнению Ходжеса, это может произойти уже в августе 2023 года.

Разница во времени между Киевом и Крымом составляет 1 час. Российские оккупанты на полуострове живут по московскому времени и отмечали Новый год на час раньше украинцев.