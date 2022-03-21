Настроены решительно: Польша готова конфисковать имущество России на своей территории
Источник:wprost.pl
В Польше заявили, что намерены конфисковать российское имущество, находящееся на их территории. Речь идет о недвижимости и финансовых активах.
Соответствующую информацию обнародовал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью местному изданию. Об этом политик сообщил 20 марта – на 25-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Польша планирует конфисковать российское имущество
У нас нет русских яхт. Но есть немного недвижимости и финансовые активы, то есть акции компаний, которые мы должны забрать. Во всяком случае, наша коалиция решительно за это,
– объяснил Моравецкий.
Предварительно известно, что правительство Польши обсудит с оппозицией вопросы войны в Украине.
В частности одной из обсуждаемых тем будет конфискация российского имущества, находящегося в Польше.
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