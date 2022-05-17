Наступ Росії стопориться, спотикається і захлинається

Мне кажется, что фото "Ангел "Азовстали" хорошо описывает ситуацию на фронте. Наступление России стопорится, спотыкается, захлебывается и теряет смысл. А за Мариуполь остается только молиться.

Умерла – так умерла

А в это время в россии на московском заводе "Рено" возобновят производство "Москвичей", а сервисное обслуживание "Рено" теперь будет осуществлять "АвтоВАЗ".

Читайте также Информационная эпоха делает глупость Путина открытой и показательной

Что ж. Доктор, то есть, вождь, сказал – в морг, то есть – в СССР, значит, – в морг.

"Жигули", "Москвич" и "Волга". Без кондиционеров, ремней, подушек безопасности и прочей ненужной ерунды. В салоне воняет бензином, а шофер курит "Беломор".

Простите, это у меня детская травма.

Кстати о "курит". Что-то странное происходит с военкоматами в стране. Горят-с…

Не проблема

Что же в мире? Швеция подает заявку на вступление в НАТО.

Путин говорит, что это не проблема. Что расширение НАТО — это надуманная проблема США. Как интересно все меняется, буквально 82 дня назад это было проблемой до такой степени, что если бы за шесть часов мы не совершили… ну, дальше все в курсе.

И буквально еще вчера Лавров угрожал Финляндии. А сегодня уже не проблема…

Но проблема в другом. Турция все-таки не соглашается на вступление Финляндии и Швеции в НАТО и собирается это блокировать.

Орбан такой Орбан

Главы МИД ЕС тоже не могут прийти к согласию по шестому пакету санкций, но продолжают пытаться договориться по нефтяному эмбарго, которое блокируется только одним из 27 членов блока.

Кто этот один, не говорят, но как бы выбор не богат. Кстати, Орбан переизбран премьер-министром Венгрии.

Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы, сказал, что: "Весь союз в заложниках у одного государства".

Эвакуация раненых из Азовстали: все, что нужно знать – смотрите видео: