В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что по всей линии фронта что-то масштабное у россиян точно не получится.

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По его мнению, вражеские войска будут пытаться продолжать двигаться по 2 – 3 направлениям. Не более.

Первое – в районе Марьинки, Авдеевки на Курахово, на Карловку, возможно, еще на Очеретино.

– в районе Марьинки, Авдеевки на Курахово, на Карловку, возможно, еще на Очеретино. Второй – район Бахмута и будут пытаться двигаться на Часов Яр.

– район Бахмута и будут пытаться двигаться на Часов Яр. Третий – еще, возможно, будет наступление связано с Купянско-Лиманским отрезком. Скорее всего, что это будет район Белогоровки.

Роман Свитан отметил, что это не будет в конце весны или в начале лета. Это сейчас происходит и не будут останавливаться наступательные действия.

Не будет каких-то масштабирований, ведь нечем россиянам такое проводить. Зимние наступательные операции сейчас сворачиваются, это уже видно. Где-то около 60 – 70 атак за сутки, хоть было 100 – 120,

– рассказал военный эксперт.

Сейчас россияне переходят в этап накопления, который продлится от 3 – 4 месяцев до полугода. Это означает, что где-то август – сентябрь враг может быть готовым к какому-то масштабному наступлению на том же Луганском и Донецком фронтах и, возможно, часть Запорожской.

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