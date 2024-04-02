В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан наголосив, що по всій лінії фронту щось масштабне у росіян точно не вийде.
Цікаво ГУР підірвало електропідстанцію в окупованому Севастополі, – джерела 24 Каналу
На його думку, ворожі війська будуть намагатися продовжувати рухатися по 2 – 3 напрямках. Не більше.
- Перший – в районі Марʼїнки, Авдіївки на Курахове, на Карлівку, можливо, ще на Очеретине.
- Другий – район Бахмута й будуть намагатися рухатися на Часів Яр.
- Третій – ще, можливо, буде наступ повʼязаний з Купʼянсько-Лиманським відрізком. Скоріш за все, що це буде район Білогорівки.
Роман Світан зазначив, що це не буде наприкінці весни чи на початку літа. Це зараз відбувається й не будуть зупинятися наступальні дії.
Не буде якихось масштабувань, адже немає чим росіянам таке проводити. Зимові наступальні операції зараз згортаються, це вже видно. Десь близько 60 – 70 атак за добу, хоч було 100 – 120,
– розповів військовий експерт.
Зараз росіяни переходять в етап накопичення, який триватиме від 3 – 4 місяців до пів року. Це означає, що десь серпень – вересень ворог може бути готовим до якогось масштабнішого наступу на тому ж Луганському й Донецькому фронтах й, можливо, частина Запорізької.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- На одному з напрямків бойової роботи 95 бригади ДШВ була заблокована. По них постійно велося вогневе ураження – артилерійське всіма калібрами озброєння. Противник намагався їх вибити, але наші хлопці не здавалися.
- Греція готується відправити велику кількість боєприпасів до України через Чехію. За даними ЗМІ, у країні спустошують склади боєприпасів, щоб їх отримало наше військо для протистояння російській агресії.