В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан наголосив, що по всій лінії фронту щось масштабне у росіян точно не вийде.

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На його думку, ворожі війська будуть намагатися продовжувати рухатися по 2 – 3 напрямках. Не більше.

Перший – в районі Марʼїнки, Авдіївки на Курахове, на Карлівку, можливо, ще на Очеретине.

– в районі Марʼїнки, Авдіївки на Курахове, на Карлівку, можливо, ще на Очеретине. Другий – район Бахмута й будуть намагатися рухатися на Часів Яр.

– район Бахмута й будуть намагатися рухатися на Часів Яр. Третій – ще, можливо, буде наступ повʼязаний з Купʼянсько-Лиманським відрізком. Скоріш за все, що це буде район Білогорівки.

Роман Світан зазначив, що це не буде наприкінці весни чи на початку літа. Це зараз відбувається й не будуть зупинятися наступальні дії.

Не буде якихось масштабувань, адже немає чим росіянам таке проводити. Зимові наступальні операції зараз згортаються, це вже видно. Десь близько 60 – 70 атак за добу, хоч було 100 – 120,

– розповів військовий експерт.

Зараз росіяни переходять в етап накопичення, який триватиме від 3 – 4 місяців до пів року. Це означає, що десь серпень – вересень ворог може бути готовим до якогось масштабнішого наступу на тому ж Луганському й Донецькому фронтах й, можливо, частина Запорізької.

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