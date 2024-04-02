Поки бійці чекали на підмогу, за допомогою дронів їм передавали провізію та акумулятори. Захисники не лише вивели з оточення побратимів, а й завдали ворогу чималих втрат.

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Деталі проведення успішної спецоперації

Командир розвідувального взводу Олексій розповів, що на одному з напрямків бойової роботи 95 бригади ДШВ була заблокована. Уночі бійці виїхали на завдання, метою якого було створити умовний "командний пункт", з якого можна було б по радіостанції координувати рух та дії інших бійців, зокрема – операторів БпЛА. Оскільки ворог використовував спеціальний одяг, через який його не було видно через тепловізор, військові ухвалили рішення відійти й спробувати виконати завдання у наступну ніч.

У другу ніч бійцям вдалося виконати завдання – противник був знищений і відходив, що було видно з безпілотників. Після цього група вирушила на зачистку й в одному з бліндажів виявили військового ЗСУ, який напередодні потрапив у полон. Унаслідок спецоперації захисники звільнили близько 1 квадратного кілометра територій, взяли кількох російських військових у полон.

Після цього окупанти почали активно штурмувати позиції українських захисників. Однієї ночі ворогу вдалося прорвати оборону ЗСУ, зайшовши з паралельної посадки – частина десантників опинилася в оточенні. Житомирські десантники провели в оточенні майже 3 доби – вони зайняли кругову оборону й давали відсіч ворогу. За допомогою дронів десантникам акумулятори, невелику кількість боєкомплекту, воду й трохи їжі.

По них (десантниках, які опинилися в оточенні – 24 Канал) постійно велося вогневе ураження – артилерійське всіма калібрами озброєння. Противник намагався їх вибити, але наші хлопці не здавалися,

– наголосили у 95 бригаді.

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Яка ситуація на фронті