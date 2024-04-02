Пока бойцы ждали подмогу, с помощью дронов им передавали провизию и аккумуляторы. Защитники не только вывели из окружения собратьев, но и нанесли врагу немалые потери.

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Детали проведения успешной спецоперации

Командир разведывательного взвода Алексей рассказал, что на одном из направлений боевой работы 95 бригады ДШВ была заблокирована. Ночью бойцы выехали на задание, целью которого было создать условный "командный пункт", с которого можно было бы по радиостанции координировать движение и действия других бойцов, в частности – операторов БПЛА. Поскольку враг использовал специальную одежду, через который его не было видно через тепловизор, военные приняли решение отойти и попытаться выполнить задание в следующую ночь.

Во вторую ночь бойцам удалось выполнить задание – противник был уничтожен и отходил, что было видно с беспилотников. После этого группа отправилась на зачистку и в одном из блиндажей обнаружили военного ВСУ, который накануне попал в плен. В результате спецоперации защитники освободили около 1 квадратного километра территорий, взяли нескольких российских военных в плен.

После этого оккупанты начали активно штурмовать позиции украинских защитников. Одной ночью врагу удалось прорвать оборону ВСУ, зайдя с параллельной посадки – часть десантников оказалась в окружении. Житомирские десантники провели в окружении почти 3 суток – они заняли круговую оборону и давали отпор врагу. С помощью дронов десантникам аккумуляторы, небольшое количество боекомплекта, воду и немного еды.

По ним (десантникам, которые оказались в окружении – 24 Канал) постоянно велось огневое поражение – артиллерийское всеми калибрами вооружения. Противник пытался их выбить, но наши ребята не сдавались,

– отметили в 95 бригаде.

Защитники спасли собратьев из окружения: смотрите видео

Какая ситуация на фронте