Виновные не скроются, – обращение Зеленского в годовщину удара по драмтеатру в Мариуполе

Президент Владимир Зеленский 16 марта традиционно обратился к украинским. Он заверил, что создадут трибунал, который накажет агрессора так же, как были наказаны агрессоры прошлого.

Все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов.

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Разрушенный театр в Мариуполе

Президент напомнил, что российские военные год назад совершали одно из самых страшных преступлений этой войны. Российские бомбы разрушили театр в Мариуполе, который использовался как укрытие. Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Гражданский объект, сознательно разрушенный оккупантом.

Мы до сих пор не знаем точное количество погибших. Сотни людей? Тысяча? Надписи "Дети" рядом со зданием однозначно свидетельствовали о том, кто стал мишенью для России,

– отметил Зеленский.

За каждую из мишеней государство-агрессорка будет отвечать.

Виновные будут наказаны

Зеленский напомнил, что в середине марта прошлого года оккупант еще был на Севере нашего государства и Харьковщине. Враг имел совсем другие позиции на юге, но ВСУ гнали их. Придет время, и так же уволят все остальные украинские города.

Также будет создан трибунал, возвращающий справедливость нашему народу. Юридическую работу проделают. Всех партнеров мобилизуют. Это уже делают.

У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет. А если кто-то из террористов надеется где-то там спрятаться... Не получится,

– предупредил глава государства.

Накажут всех, кто бомбил Украину, сжигал наши села, бил по украинским городам. Россияне будут отвечать за каждую унесенную жизнь.

Международные контакты

Зеленский говорил с премьер-министром Британии о том, как усилить наши оборонные возможности. По словам президента, разговор был конкретным, его результаты будут.

Также украинский лидер встретился в Киеве с премьер-министром Латвии. Он поблагодарил новый оборонный пакет для нашего государства и за принципиальную поддержку на всех уровнях. С премьером Кариньшем говорили о перспективах вступления Украины в НАТО и ЕС.

Ситуация на фронте

Зеленский выразил благодарность всем, кто сражается под Марьинкой, Бахмутом, Авдеевкой, в Луганской области, на участках фронта на юге. Президент традиционно отметил некоторые бригады:

Десантники "Семьдесят девятки". 35-я и 36-я отдельные бригады морской пехоты

Бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады

74-й отдельный разведывательный батальон

Спасибо воинам Нацгвардии, которые сражаются на востоке вместе со всеми нашими силами обороны. Батальонные группы Центрального и Западного оперативно-территориальных объединений Национальной гвардии.

Запорожское направление: 128 отдельная горно-штурмовая бригада и 44 отдельная артиллерийская бригада.

Харьковщина: 3-я отдельная танковая Железная бригада, 1-я отдельная бригада спецназначения имени Богуна, 127-я отдельная бригада Теробороны.

Обращение Зеленского за 16 марта: видео