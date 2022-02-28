Наступление на дипломатическом фронте: Кулеба рассказал – США ужесточают санкции против России

Пока украинские защитники и защитницы уничтожают рашистов на территории нашего государства физически и морально, на дипломатическом фронте продолжается борьба. В частности, США ввели новые важные санкции против России.

Сегодня, 28 февраля, штаты запретили американцам совершать какие-либо транзакции через Центробанк России. Кроме того, впереди еще ряд экономических ограничений и запретов от ЕС, США и других стран, которые призваны окончательно изолировать Россию от цивилизованного мира.

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Результаты борьбы Украины на дипломатическом фронте

Наступление Украины на дипломатическом фронте продолжается, и стране-агрессорке уже сейчас не до шуток из-за новых санкций США:

Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать какие-либо транзакции, касающиеся Центрального банка России, Фонда национального благосостояния России и Министерства финансов рашистских оккупантов.

Кроме того, Минфином США введены блокировочные санкции против Российского фонда прямых инвестиций, двух его дочерних компаний, а также главного исполнительного директора этого фонда.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вскоре будет введено еще больше санкций против России от США, стран ЕС и других государств мира. Новое оружие уже едет в Украину, чтобы попасть в руки наших несокрушимых защитников и защитниц.

Кулеба добавил, что тем временем Сергею Лаврову, министру иностранных дел страны-оккупанта и соучастнику преступных действий Путина, приходится менять планы поездки в Женеву – его самолет не пропустили из-за закрытого для России неба Европы.

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Текст сообщения Дмитрия Кулебы:

Наступление на дипломатическом фронте продолжается. Введены дополнительные санкции – Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать какие-либо транзакции, включающие в себя Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ. Также Минфином США введены блокировочные санкции против Российского фонда прямых инвестиций, двух его дочерних компаний, а также главного исполнительного директора фонда.

На подходе новые санкции США, ЕС и других. Новое оружие едет в Украину для наших защитников.

А вот Сергей Лавров, соучастник преступления агрессии против Украины, уже не едет в Женеву, потому что его самолет не пропустили из-за закрытого для России неба Европы.