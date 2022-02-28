Сьогодні, 28 лютого, штати заборонили американцям здійснювати будь-які транзакції через Центробанк Росії. Крім того, попереду – ще низка економічних обмежень і заборон від ЄС, США та решти країн, які покликані остаточно ізолювати Росію від цивілізованого світу.

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Результати боротьби України на дипломатичному фронті

Наступ України на дипломатичному фронті триває, і країні-агресорці вже зараз непереливки через нові санкції США:

Мінфін США заборонив американським фізичним і юридичним особам здійснювати будь-які транзакції , що стосуються Центрального банку Росії, Фонду національного добробуту Росії та Міністерства фінансів рашистських окупантів.

, що стосуються Центрального банку Росії, Фонду національного добробуту Росії та Міністерства фінансів рашистських окупантів. Крім того, Мінфіном США запроваджено блокувальні санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній, а також головного виконавчого директора цього фонду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що невдовзі буде запроваджено ще більше санкцій проти Росії від США, країн ЄС та решти держав світу. Нова зброя уже їде в Україну, щоб потрапити до рук наших незламних захисників і захисниць.

Кулеба додав, що тим часом Сергію Лаврову, міністру закордонних справ країни-окупанта і співучаснику злочинних дій Путіна, доводиться змінювати плани щодо поїздки у Женеву – його літак не пропустили через закрите для Росії небо Європи.

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Текст допису Дмитра Кулеби:

Наступ на дипломатичному фронті триває. Запроваджено додаткові санкції – Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають в себе Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії, чи Міністерство фінансів РФ. Також Мінфіном США запроваджено блокувальні санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній, а також головного виконавчого директора фонду.

На підході нові санкції від США, ЄС та інших. Нова зброя їде в Україну для наших захисників.