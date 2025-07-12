Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, напомнив, что перед российскими войсками второй год подряд стоит невыполненная стратегическая задача, которую поставил Кремль – выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

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В чем заключается суть тактики врага?

Сейчас, по убеждению эксперта, никаких перспектив для того, чтобы ситуация на фронте стратегически изменилась в пользу противника – нет. Продвижение на несколько метров обходится врагу большими потерями личного состава.

По словам Жовтенко, летняя наступательная кампания российской армии завершится без стратегического прорыва для нее. То есть, определенная Путиным задача (выйти на админграницы Донетчины) останется невыполненной.

Вторая составляющая действий противника в рамках наступательной кампании заключается в том, что по всей протяженности линии фронта россияне пытаются постоянно испытывать прочность украинской обороны. Там, где она слабее, враг сразу пробует давить всем имеющимся ресурсом. Тем самым он искусственно стремится создать для СОУ ситуацию, когда украинское командование было бы вынуждено перебрасывать на эти участки фронта боеспособные подразделения.

"Таким образом россияне хотят заставить нас ослабить те участки фронта, где они действительно планируют серьезное продвижение. Например, на Луганщине и Донетчине. Мы уже видели за период летнего наступления то, что они пробовали создать для нас угрозу на Сумском направлении", – озвучил Жовтенко.

Так же в последние недели войска противника пробуют создать для ВСУ горячую угрозу на Херсонском и Запорожском отрезках. Там было зафиксировано передвижение российской техники.

Как пояснил эксперт по международной безопасности, россияне в первую очередь делают это для того, чтобы попробовать посмотреть на реакцию со стороны СОУ, будут ли они тоже перебрасывать туда свои силы. И если да, то с каких участков фронта украинское командование будет вынуждено снимать подразделения.

Будучи двойной, тактика россиян на самом деле не является чем-то новым. Они вынуждены воевать во время этой летней кампании так же как делали это и в прошлом году,

– отметил Жовтенко.

Хотя стратегические движения со стороны врага, по мнению эксперта, будут отсутствовать, потому что на это ему не хватит ресурсов, однако их вполне достаточно будет, чтобы россияне продолжали наступательные операции в том темпе, в котором они это делают сейчас. По словам Жовтенко, на это Путин и надеется, чтобы не спеша, не выходя за пределы потерь, чтобы не приходилось объявлять мобилизацию, давить и истощать ВСУ.

Что может стать следующей фазой агрессии России?

В дальнейшем поведение России будет зависеть от того, о чем договорятся Путин и Си Цзиньпин в Пекине, куда российский диктатор планирует прибыть в конце лета – начале осени, а также от того, как Кремль будет видеть возможность использовать российско-белорусские военные учения.

Как напомнил Жовтенко, с них четыре года назад началось полномасштабное вторжение в Украину. Эти учения, по его мнению, являются серьезным окном возможностей для военно-политического руководства России, чтобы попытаться развернуть агрессию на восточный фланг НАТО.

"Судя по заявлениям главы МИД Китая Ван И, который прямо сказал (что нетипично для китайской дипломатии), что в интересах Китая, чтобы Россия не проиграла войну, вероятно, что Си не против, чтобы в конце осени – в начале зимы 2025 года или весной 2026 года Путин мог попытаться начать разворачивать гибридные операции в странах Балтии или по линии Сувальского коридора", – озвучил эксперт.

Это может стать следующей фазой российской агрессивной политики, которая будет связана с тем, что будет происходить до конца сентября на поле боя в Украине. Эксперт подытожил, что дальше эти стратегические решения будут зависеть от результатов российской летней наступательной кампании и того, как их будут воспринимать в Москве и Пекине.