Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, нагадавши, що перед російськими військами другий рік поспіль стоїть невиконане стратегічне завдання, яке поставив Кремль – вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

Дивіться також У ворога зараз 2 ключові цілі на фронті: OSINT-аналітик розкрив задум Кремля

В чому полягає суть тактики ворога?

Наразі, за переконанням експерта, ніяких перспектив для того, аби ситуація на фронті стратегічно змінилась на користь противника – немає. Просування на декілька метрів обходиться ворогу великими втратами особового складу.

Зі слів Жовтенка, літня наступальна кампанія російської армії завершиться без стратегічного прориву для неї. Тобто, визначене Путіним завдання (вийти на адмінкордони Донеччини) залишитись невиконаним.

Другий складник дій противника в межах наступальної кампанії полягає у тому, що по всій протяжності лінії фронту росіяни намагаються постійно випробовувати міцність української оборони. Там, де вона є слабкішою, ворог одразу пробує тиснути всім наявним ресурсом. Тим самим він штучно прагне створити для СОУ ситуацію, коли українське командування було б змушене перекидати на ці ділянки фронту боєздатні підрозділи.

"Таким чином росіяни хочуть змусити нас послабити ті ділянки фронту, де вони дійсно планують серйозне просування. Наприклад, на Луганщині та Донеччині. Ми вже бачили за період літного наступу те, що вони пробували створити для нас загрозу на Сумському напрямку", – озвучив Жовтенко.

Так само останніми тижнями війська противника пробують створити для ЗСУ гарячу загрозу на Херсонському та Запорізькому відтинках. Там було зафіксоване пересування російської техніки.

Як пояснив експерт з міжнародної безпеки, росіяни першочергово роблять це для того, аби спробувати подивитися на реакцію з боку СОУ, чи будуть вони теж перекидати туди свої сили. І якщо так, то з яких ділянок фронту українське командування буде змушене знімати підрозділи.

Будучи подвійною, тактика росіян насправді не є чимось новим. Вони змушені воювати під час цієї літньої кампанії так само як робили це і минулого року,

– зауважив Жовтенко.

Хоча стратегічні рухи з боку ворога, на думку експерта, будуть відсутні, бо на це йому не вистачить ресурсів, однак їх цілком достатньо буде, аби росіяни продовжували наступальні операції у тому темпі, в якому вони це роблять зараз. Зі слів Жовтенка, на це Путін і сподівається, аби не поспішаючи, не виходячи за межі втрат, щоб не доводилось оголошувати мобілізацію, тиснути й виснажувати ЗСУ.

Що може стати наступною фазою агресії Росії?

Надалі поведінка Росії залежатиме від того, про що домовляться Путін і Сі Цзіньпін в Пекіні, куди російський диктатор планує прибути наприкінці літа – початку осені, а також від того, як Кремль буде бачити можливість використати російсько-білоруські військові навчання.

Як нагадав Жовтенко, з них чотири роки тому почалося повномасштабне вторгнення в Україну. Ці навчання, на його думку, є серйозним вікном можливостей для військово-політичного керівництва Росії, щоб спробувати розгорнути агресію на східний фланг НАТО.

"Судячи з заяв очільника МЗС Китаю Ван Ї, який прямо сказав (що нетипово для китайської дипломатії), що в інтересах Китаю, щоб Росія не програла війну, ймовірно, що Сі не проти, аби наприкінці осені – на початку зими 2025 року або весною 2026 року Путін міг спробувати почати розгортати гібридні операції в країнах Балтії чи по лінії Сувальського коридору", – озвучив експерт.

Це може стати наступною фазою російської агресивної політики, яка буде пов'язана з тим, що буде відбуватися до кінця вересня на полі бою в Україні. Експерт підсумував, що далі ці стратегічні рішення будуть залежати від результатів російської літньої наступальної кампанії й того, як їх сприйматимуть в Москві та Пекіні.