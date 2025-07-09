В етері 24 Каналу військовий оглядач, OSINT-аналітик Віталій Кононученко оцінив, на яких напрямках ситуація на фронті загострюється та які два головні завдання окупантів.

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Чого зараз найбільше прагне ворог на фронті

Наразі дві найнебезпечніші тенденції на фронті – просування ворога в глибину Дніпропетровської області та клин між Покровськом і Костянтинівкою, тому що тут окупанти намагаються просуватися таким чином, щоб взагалі пройти до Дружківки й наблизитись до Краматорська.

Якщо нам вдасться відбивати зусилля саме на цих двох напрямках й до кінця літа не дати росіянам здійснити їхні наміри, то це буде вже безперечно нашим успіхом,

– мовив Кононученко.

Також неспроста ситуація на Харківщині. Росіяни намагаються рухатися в сторону Куп'янська, щоб взяти його в напівклешні з півночі. Адже просування ворога з півдня з боку населеного пункту Піщане, яке відбувалось ще взимку й навесні, не дало значного результату.

Тоді російським загарбникам вдалося тактично просунутись, але південну частину клешні їм не вдалось формувати й прорватися до річки Оскіл.

На північ від Куп'янська противник проривається вздовж кордону. Росіяни намагаються заходити в нові населені пункти, де раніше не було активних бойових дій.

"Є просування в глибину з боку населеного пункту Тополі. Наразі виглядає так, що окупанти хочуть взяти Куп'янськ в напівкільце саме з півночі", – додав військовий оглядач.

Чому загальмував наступ на Сумщині

На півночі Сумщини, де кілька тижнів тому росіяни пішли у наступ, просуваються українські війська. Водночас ворог перегруповується і поповнює свої сили, тому що попередні штурми не дали бажаного результату.

Враховуючи, що там, де зараз пролягає лінія фронту, в нас не було побудовано значних оборонних споруд, а також дефіцит підрозділів, насамперед безпілотних систем, то зараз ситуація складається для нас чи не найкращим чином,

– зазначив Кононученко.

За його словами, протягом останніх днів якихось значних штурмів, які були на початку й в середині червня, на цьому напрямку вже не було. Зокрема, йдеться про просування широким фронтом, коли окупанти йшли фактично від Юнаківки до Хотіні й наші війська не могли їх зупинити ні дронами, ні піхотою.

Загалом головна мета наступу росіян на Сумщині – діставати артилерію до Сум, щоб тероризувати цивільне населення. Тож окупанти намагалися підійти до смт Хотінь, щоб звідки обстрілювати обласний центр артилерію, FPV-дронами тощо.

Крім цього, під час Ставки Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ продовжують відновлювати позиції, де це можливо, та утримують контроль на територіях Курської та Бєлгородської областей Росії.