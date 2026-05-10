Очередные "фантастические планы" россиян: оккупантам приказали выйти к Краматорску до лета
- Российская армия получила задание выйти на окраины Краматорска до 30 мая, но их реальные темпы значительно медленнее.
- Украинские военные ожидают усиления давления вблизи населенных пунктов Майское и Веролюбовка.
Командование российской армии поставило задачу своим военным выйти на окраины Краматорска до 30 мая. В Силах обороны считают, что реальные темпы противника значительно медленнее.
Об этом сообщила пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко в эфире "Армия – Медиа Сил обороны Украины".
Что запланировал враг на фронте?
Ольга Косенко привела данные разведки, которые свидетельствуют, что высшее командование российской армии поставило своим войска задачу – выйти на окраины Краматорска, что в Донецкой области, до 30 мая.
Однако, по словам пресс-секретаря, такие "фантастические планы" не новые для противника. Скорее всего, они закончатся не так, как он запланировал.
То есть, командование на местах отчитается, что каких-то они там пунктов достигли, но на самом деле их форсирование далеко не такое активное и фантастическое, как им хотелось,
– заявила Ольга Косенко.
Ситуація возле Краматорска: смотрите на карте
Она добавила, что украинские военные в зоне ответственности бригады ожидают усиления давления вблизи населенных пунктов Майское и Веролюбовка.
Какова ситуация на фронте?
Аналитики ISW сообщали, что оккупанты проводили ограниченные наступления на фронте. В частности, активность врага зафиксировали на северо-востоке от Константиновки и на Запорожье. Россияне не продвинулись, ведь украинские военные контратаковали на Сумщине, возле Славянска, Константиновки, Покровска и других населенных пунктов.
В апреле – мае бойцы Нацгвардии вместе с иностранными добровольцами прорвали оборону российской армии на Волчанском направлении, Харьковская область. Оккупанты неоднократно контратаковали там, чтобы вернуть утраченные позиции.
Россия начала свое весенне-летнее наступление без продвижений. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что Силы обороны нанесли значительные потери противнику и сорвали первую большую волну наступления. Поэтому враг пытается усилить атаки дронами и КАБами, в сочетании со штурмами.