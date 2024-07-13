Враг готовит подразделения к атакам в Волчанске

Оккупанты продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. Россияне пытаются сделать перегруппировку, а также готовят подразделения к атакам в Волчанске.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск. С начала текущих суток подразделения Сил обороны отбили 5 вражеских атак.

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Россияне готовят подразделения к атакам в Волчанске

Враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцев и в Волчанске, а также осуществляет подготовку подразделений 153 мсп 47 мсд и 138 омсбр 6А к атакам в Волчанске. Наши войска продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны,

– заявили в ОТГ Харьков.

Также рассказали, что оккупанты нанесли в направлении позиций наших войск 19 авиационных ударов (43 КАБ) в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы, Старица, Купянск и Глубокое. Также враг атаковал 28 дронами-камикадзе и совершил 487 обстрелов.

"Потери врага (безвозвратные и санитарные) составили 112 человек. На нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 2 танка, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобилей, 1 средство ПВО, 3 единицы специальной техники, 40 БПЛА", – отметили украинские военные.

Добавили, что уничтожено 77 укрытий личного состава врага и 3 стартовые позиции БПЛА.