Сырский находится в ключевых местах боев: работает с бригадами, на боевых позициях

Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский находится в ключевых местах боев.

Сырский доложил Зеленскому о ситуации в районах боевых действий, в частности в Донецкой и Харьковской областях, где сейчас тяжелее всего.

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Сырский работает на боевых позициях

По словам президента, главнокомандующий ВСУ работает с бригадами на боевых позициях.

Еще пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая. Наши воины – они уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться: все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности харьковские,

– сказал Зеленский в обращении.

Он добавил, что сейчас много воинов – именно харьковчан – стали на защиту региона. Президент подчеркнул, что они делают свое дело и поблагодарил каждого за эффективность.

Глава государства отметил, что в этот день дал Украине больше возможностей.

В Харьковской области идут ожесточенные бои

Ранее пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что в Волчанске сейчас идут ожесточенные бои. Силы обороны контролируют ситуацию в городе и производят его зачистку – прочесывают городскую застройку в поисках штурмовых групп врага. Также оккупанты пытаются закрепиться в части населенных пунктов на севере Харьковщины у границы с Россией, чтобы оттуда вести дальнейшее наступление.

Эвакуация из приграничья Харьковской области продолжается. Заказать эвакуацию круглосуточно можно за номером: 800-33-92-91

Россияне прилагают большие усилия, чтобы продвинуться вглубь территории Украины, но украинские военные останавливают эти попытки.