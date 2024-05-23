В Генеральном штабе отметили, что больше всего боестолкновений, кроме севера Харьковской области, также произошло на Покровском направлении. Почти столько же боев зафиксировано на Купянском направлении.
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Какова ситуация в Харьковской области
В отчете Генштаба говорится, что Харьковская область страдает от ракетных и авиационных ударов российских захватчиков. Страдают гражданские люди и предприятия.
Управляемыми авиабомбами враг продолжает сравнивать с землей город Волчанск и окрестности. Также днем от КАБов пострадали районы населенных пунктов Белый Колодец, Дергачи и Веселое,
– отметили военные.
В то же время, как указано в заметке, на Харьковском направлении враг четыре раза пытался продвинуться вперед. Однако он получил жесткий отпор.
"Продолжаются бои в районах сел Старица и Тихое. Ситуация контролируемая. Потери врага уточняются", – написали в Генштабе.
Военные также написали, что на Купянском направлении количество наступательных и штурмовых действий захватчиков возросло до 20. Почти половина из них еще продолжается.
Что происходит на других направлениях
- На Лиманском направлении отбито шесть атак врага возле Торского и Тернов. Российские захватчики сбросили два КАБа – дважды вражеские Су-34 били в район Лимана.
- На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до восьми. Ситуация контролируемая.
- На Покровском направлении продолжаются 9 боестолкновений, а еще 13 вражеских атак уже отражены. Свои действия в направлении Калинового и Новоселовки Первой противник продолжает вести при поддержке авиации. Зато украинские воины охотятся на врага в воздухе – сегодня уничтожен российский штурмовик Су-25.
- На Кураховском направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений. Сейчас продолжаются бои в районе Красногоровки.
- На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудар в район Гуляйполя.
- На Приднепровском направлении враг сегодня семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра.
На остальных направлениях, по данным Генштаба, без особых изменений. В целом оккупанты совершили уже 79 атак на позиции наших подразделений.