Об этом в эфире телемарафона рассказал командир подразделения TERRA Николай Волохов с позывным "Абдулла". В то же время наши защитники наносят врагу большие потери, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на Харьковском направлении сейчас

"Абдулла" отметил, что, в последнее время ему казалось, что наши военные на Харьковском направлении решили проблему с бронетехникой. Но теперь враг снова стал ее применять и более активно.

Была определенная динамика с самого начала захода 3 ОШБр в зону ответственности в Харьковской области. Техники становилось меньше – сначала ее было очень много, мы ее жгли. А в настоящее время мы наблюдаем увеличение бронетехники, увеличение активности РФ в использовании танков, БМП,

– рассказал командир подразделения TERRA.

Он рассказал, что сейчас российские войска проводят "прощупывание" для оценки линии обороны Вооруженных Сил Украины. Волохов отметил, что вскоре ожидается начало сезонного явления, известного в языке оккупантов как "распутица", которое делает грунтовые дороги непроходимыми или сложными для навигации.

"И применять технику не будет возможно так, как сейчас. И, кажется, будто они хотят сделать рывок, улучшить свои позиции. Хотят выбить нас с того участка, который не так давно мы отбили у них", – добавил военный.

"Абдулла" также раскрыл потери россиян на этом участке на прошлой неделе. Оккупанты имели: 124 "двухсотых", 174 "трехсотых". Также наши военные уничтожили восемь БМП, девять пушек, два танка, 14 мотоциклов, восемь блиндажей-укрытий и много другой техники.

Командир подразделения TERRA подчеркнул, что защитники продолжают уничтожать вражеские комплексы радиоразведки, РЭБ, позиции с их пехотой и их дронами.

К слову, в Генштабе ВСУ 17 сентября сообщали, что за сутки до этого на Харьковском направлении произошло два боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.