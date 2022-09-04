Почему контрнаступление на Юге так важно: генерал Ходжес назвал 3 аспекта

Украинские военные начали контрнаступление на Юге, успешность которого позволит взять оккупантов в котел в Херсоне. Также деоккупация Юга позволит украинским силам переместить HIMARS ближе к Крыму и Востоку.

Об этом рассказал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Он объяснил, почему важно контрнаступление на Юге.

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Следует остановить русификацию Херсонщины

Бен Ходжес пояснил, что контрнаступление важно, чтобы остановить русификацию, которую кремль проводит на оккупированной Херсонщине. В частности, по его словам, россия пытается уничтожить все украинское. Он подчеркнул, что сломать планы врага важно до псевдореферендума.

Херсон был первым захваченным областным центром. И мы видели, что россия намерена сделать – русифицировать все: рубль, язык, культуру. Они уничтожают все аспекты украинской культуры, которые только могут, и расставляют своих людей на местах. Поэтому важно это переломить, и особенно сделать это до любого фиктивного референдума о статусе Херсонской области,

– сказал генерал.

Котел в Херсоне станет ударом по российским силам

Еще один аргумент, почему контрнаступление важно, заключается в том, что потенциально тысячи российских военных могут быть захвачены или уничтожены "внутри такого котла, если Украина захочет это сделать". Речь идет об оккупантах, отрезанных от путей поставок в Херсоне.

Бен Ходжес подчеркнул, что оказавшиеся в блокаде россияне не будут бороться, как украинские воины в Мариуполе.

Это станет серьезным ударом по российским силам, и кремль не сможет придумать такую сказку, которая бы объяснила это. Можно сказать с уверенностью, что застрявшие в Херсоне российские войска не будут бороться так, как это делали украинские солдаты в Мариуполе – это будет сопоставление воли к битве и возможностям,

– заявил генерал.

У Украины появится возможность переместить HIMARS

В конце концов, Бен Ходжес заявил, что если ликвидировать Херсон как российский анклав, то у Украины появится возможность переместить HIMARS и другие ракетные установки дальше на Восток и гораздо ближе к Крыму.

По словам генерала, благодаря освобождению Херсона у Украины появится возможность ежедневно атаковать инфраструктуру врага в Севастополе. Это в свою очередь усложнит для россии проведение операций из Крыма.

Следовательно, после этого можно представить возможность ежедневных атак на всю инфраструктуру, включая порт в Севастополе на Крымском полуострове. Это действительно очень усложнит для россии проведение операций из Крыма. Черноморский флот уже прячется за полуостровом, а у Украины нет даже ВМФ. Это (освобождение Херсона – 24 канал) очень усложнит жизнь россиян,

– сказал Ходжес.

Он добавил, что после освобождения Херсона российские туристы сбегут с пляжей Крыма.

Наступление ВСУ на Херсон: что известно

ВСУ в конце августа прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области. После этого сообщалось, что наши военные перешли в наступление на Херсон.

Успешное наступление ВСУ на Херсон подтвердили в разведке Министерства обороны Великобритании. В британском ведомстве сообщили, что украинские военные продвигаются по нескольким направлениям.

В американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что украинские военные могут продолжать контрнаступление на Юге еще неделями или месяцами. Также в ISW сообщили, что в первую очередь целью контрнаступления ВСУ на Юге является не возвращение захваченных территорий, а деградация российской армии.

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