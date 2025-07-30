Несмотря на это, россияне пытаются взять под контроль железную дорогу возле Антоновского моста, который соединяет правый и левый берега. Как пояснил 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, враг не отказывался от своих планов захватить правобережье.

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Есть ли у России силы для наступления на Херсон?

Новая волна накопления российских войск, в частности касалась Херсонского направления. Достаточное количество сил позволяет как-то их использовать. Сейчас они пытаются зацепиться на правом берегу и взять под контроль мостовые переходы.

Прежде всего речь идет об Антоновском мосту. Также есть еще один старый мост через Днепр. Всюду в этих местах россияне будут пытаться "заскочить". Но стратегической задачи, чтобы сделать это в 2025 году, у России нет,

– сказал Роман Свитан.

Для выполнения задачи не хватает сил и ресурсов. Враг не может создать оперативный плацдарм на правом берегу и его удерживать. Более того, после создания плацдарма надо начинать двигаться. На это сил также нет.

Например, чтобы двигаться в сторону Одессы, Приднестровья – понадобится около полумиллиона бойцов. Фактически всю российскую армию надо собрать возле Херсона, чтобы начать форсировать Днепр. Вряд ли кто-то на это пойдет.

Ситуация на Херсонщине: смотрите на карте

С военной точки зрения, Россия хочет растянуть украинские силы по всей линии фронта. Поэтому создает опасность возле Сум, Херсона, Харькова. Главное не повестись на все эти моменты, потому что сил и средств врага хватает только на Восточное направление. Там действительно чрезвычайно сложная ситуация.

К слову, на правобережье Херсонщины ряд населенных пунктов остаются без электричества, воды, связи. В части городов и сел не удается восстановить коммуникации из-за постоянных обстрелов. На берегу Днепра есть полностью уничтоженные села, где уже не осталось людей.