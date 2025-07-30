Попри це, росіяни намагаються взяти під контроль залізницю біля Антонівського мосту, який сполучає правий та лівий береги. Як пояснив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, ворог не відмовлявся від своїх планів захопити правобережжя.

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Чи має Росія сили для наступу на Херсон?

Нова хвиля накопичення російських військ, зокрема стосувалася Херсонського напрямку. Достатня кількість сил дає змогу якось їх використати. Зараз вони намагаються зачепитися на правому березі й взяти під контроль мостові переходи.

Насамперед мовиться про Антонівський міст. Також є ще один старий міст через Дніпро. Всюди у цих місцях росіяни намагатимуться "заскочити". Але стратегічного завдання, щоб зробити це у 2025 році, у Росії немає,

– сказав Роман Світан.

Для виконання завдання бракує сил і ресурсів. Ворог не може створити оперативний плацдарм на правому березі та його втримувати. Ба більше, після створення плацдарму треба починати рухатися. На це сил також немає.

Наприклад, щоб рухатися в бік Одеси, Придністров'я – знадобиться близько пів мільйона бійців. Фактично всю російську армію треба зібрати біля Херсона, щоб почати форсувати Дніпро. Навряд чи хтось на це піде.

Ситуація на Херсонщині: дивіться на карті

З воєнного погляду, Росія хоче розтягнути українські сили по всій лінії фронту. Тому створює небезпеку біля Сум, Херсона, Харкова. Головне не повестися на всі ці моменти, бо сил і засобів ворога вистачає тільки на Східний напрямок. Там справді надзвичайно складна ситуація.

До слова, на правобережжі Херсонщини низка населених пунктів залишаються без електрики, води, зв'язку. У частині міст і сіл не вдається відновити комунікації через постійні обстріли. На березі Дніпра є повністю знищені села, де вже не залишилося людей.