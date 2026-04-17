Не случайно: в ЦПД рассказали о возможном задании Беларуси от России
Беларусь, вероятно, получила от России задание держать украинские силы в напряжении перед новыми штурмовыми действиями на востоке и юге. В то же время любые провокации с ее стороны могут стать серьезной ошибкой для режима Александра Лукашенко.
Для Беларуси значительно повысятся риски втягивания в войну. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Как Беларусь может помочь России?
Беларусь может быть привлечена Россией к информационному и военному давлению на Украину накануне вероятной весенне-летней наступательной кампании России на востоке и юге.
По оценке Коваленко, задача Минска может заключаться в создании дополнительного напряжения для украинских сил вдоль северной границы, чтобы отвлечь ресурсы и внимание от основных направлений удара. Однако, он отметил, что любые прямые провокации или эскалационные шаги со стороны Беларуси могут иметь серьезные последствия для режима Александра Лукашенко, поскольку резко повысят риски втягивания страны в войну.
Важно! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Лукашенко нечем воевать. Если он бы мог, то уже давно вступил бы в войну против Украины.
Что делает Лукашенко для того, чтобы создать видимость подготовки к войне?
Владимир Зеленский сообщил, что Беларусь готовит артиллерийские позиции у границы с Украиной. Кроме того, по данным разведки, в приграничных районах Беларуси продолжается развитие дорожной инфраструктуры в направлении Украины.
Отметим, что в сети распространяется сообщение, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве в Беларуси офицеров запаса на военную службу. Однако, это происходит не впервые с начала полномасштабного вторжения и не может свидетельствовать о реальной угрозе для Украины.
1 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна должна готовиться к возможному военному сценарию. Во время военного совещания он отметил, что Беларусь должна быть готова противостоять любым угрозам и потенциальной агрессии.