В ГУР оценили угрозы со стороны Беларуси: почему на Украину тяжело напасть оттуда

Лукашенко не хочет, чтобы его армия участвовала в войне против Украины. Однако Путин активно перебрасывает свои войска в Беларусь, поэтому украинцы беспокоятся, может ли грозить новое наступление с того направления.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал, при каких условиях может произойти новое наступление из Беларуси и стоит ли быть готовым.

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Примет ли Беларусь участие во вторжении в ближайшее время

Начиная с апреля Лукашенко всеми усилиями пытается избежать открытого вторжения вооруженных сил Беларуси на территорию Украины.

Безусловно, он уже стал участником войны, предоставив свою территорию российской агрессии. Но он пытается избежать того, чтобы вооруженные силы Беларуси заходили на территорию Украины,

– рассказал Андрей Черняк.

И если Лукашенко таки согласится предоставить Путину свои войска, он поможет ему разве что количеством, но не качеством.

В ГУР отметили, что потенциальная опасность Беларуси для Украины есть. С территории республики производят запуски ударных иранских БПЛА, туда переместили самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал".

Могут ли россияне снова зайти из Беларуси

К первому нападению на Украину с белорусского плацдарма агрессор привлек около 40 батальонных тактических групп. Эти войска наступали на Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. По российским меркам, это были более боеспособные, оснащенные и профессиональные подразделения.

В Минске заявляли, что численность региональной группировки составит 70 тысяч человек, из которых 9 тысяч – россияне. Но пока на территории Беларуси, по данным ГУР, приблизительно 3 тысячи российских военных. Около северных границ Украины находятся 6 батальонов и отряд сил специальных операций – это белорусские войска.

Создание ударной группировки, которая была бы должным образом оснащена, вооружена и обеспечена, мы не видим. Сейчас на территории Беларуси продолжаются обучение личного состава, проверки систем связи, ротации личного состава и другая повседневная деятельность, направленная лишь на то, чтобы отвлечь наше внимание и силы с востока и юга Украины,

– сказал Черняк.

Конечно, в ближайшем будущем Путин снова сможет пойти с территории Беларуси, однако россиянам понадобится время для активного перебрасывания сил. То есть внезапного наступления ночью сейчас точно не произойдет.

Еще одно препятствие для оккупантов – местность

Военный эксперт и полковник Роман Свитан отметил, что на Севере очень много рек, лесов, болот, так что идти в наступление там можно только вдоль готовых дорог.

Точек входа между Беларусью и Украиной не много, и все они сейчас перекрыты украинскими защитниками. Все пути – заминированы и перекрыты, также оборудованы инженерно-фортификационные сооружения. Это означает, что резкому прорыву врага в этом направлении вряд ли быть.

Могут ли россияне пойти на Киев

Начальник ГУР Кирилл Буданов ранее рассказал, что у Беларуси нет тяжелой техники, ведь всю ее уже перебросили в Россию. Поэтому Лукашенко просто нечем будет воевать, если он решит напасть на Украину.

Буданов подчеркнул, что по состоянию на сейчас наступление с белорусского направления ожидать не стоит. Однако потенциальная угроза со стороны Беларуси остается.

Для наступления на столицу оккупантам нужно более двух недель перебрасывать войска в Беларусь, а сейчас этого не происходит. Пока что россияне завезли на территорию страны около 3 200 военных, чего мало.

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