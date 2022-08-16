Подразделения, расположенные на аэродроме, не используются при штурмовых действиях. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Какие силы россии находятся в беларуси

По его словам, там сконцентрированы экипажи зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1. А также персонал для управления и обслуживания комплексов РЭБ и РЛС.

Это свидетельствует о том, что на территории беларуси идет концентрация достаточно серьезной группировки противовоздушной обороны. Ее средства страна-агрессор может использовать не только для того, чтобы наносить удары по воздушным объектам, но и для ударов по поверхности, в частности территории Украины.

В качестве примера это могут быть С-300, перестроенные с классического использования зенитно-ракетного комплекса на использование в формате тактического оружия.

Есть ли угроза наступления с территории беларуси

Не можем говорить о том, что они действительно на сегодня формируют какую-то группировку для наступления с территории беларуси на территорию Украины,

– заметил Коваленко.

Военный обозреватель пояснил, что оккупанты пока не имеют наступательного ресурса. В первую очередь они накапливают силы, чтобы наносить ракетные удары. Аналогичная ситуация наблюдается не только на белорусском плацдарме, но и в других областях России, в частности, белгородской.

"Может возобновиться процесс обстрела территории Украины из беларуси, а именно наступательные действия не будут происходить ", – подчеркнул Коваленко.

Коваленко рассказал о формировании группировки в беларуси: смотрите видео

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