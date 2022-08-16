Подразделения, расположенные на аэродроме, не используются при штурмовых действиях. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Какие силы россии находятся в беларуси
По его словам, там сконцентрированы экипажи зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1. А также персонал для управления и обслуживания комплексов РЭБ и РЛС.
Это свидетельствует о том, что на территории беларуси идет концентрация достаточно серьезной группировки противовоздушной обороны. Ее средства страна-агрессор может использовать не только для того, чтобы наносить удары по воздушным объектам, но и для ударов по поверхности, в частности территории Украины.
В качестве примера это могут быть С-300, перестроенные с классического использования зенитно-ракетного комплекса на использование в формате тактического оружия.
Есть ли угроза наступления с территории беларуси
Не можем говорить о том, что они действительно на сегодня формируют какую-то группировку для наступления с территории беларуси на территорию Украины,
– заметил Коваленко.
Военный обозреватель пояснил, что оккупанты пока не имеют наступательного ресурса. В первую очередь они накапливают силы, чтобы наносить ракетные удары. Аналогичная ситуация наблюдается не только на белорусском плацдарме, но и в других областях России, в частности, белгородской.
"Может возобновиться процесс обстрела территории Украины из беларуси, а именно наступательные действия не будут происходить ", – подчеркнул Коваленко.
Коваленко рассказал о формировании группировки в беларуси: смотрите видео
Российские войска в беларуси: последние новости
- Аэродром "Забровка" Россия начала использовать для атак на Украину еще с первых дней полномасштабного вторжения. Генштаб Вооруженных Сил сообщил, что территория аэропорта находится под полным контролем российских военных.
- На аэродроме россия скапливает значительные силы. Активисты предупреждают, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а, похоже, идет подготовка к массированному ракетному удару. Прогнозируют, что это может произойти в ближайшие недели.
- В ночь на 11 августа в районе авиабазы "Зябровка", что под Гомелем, раздались взрывы. MAXAR опубликовали спутниковый снимок, сделанный 12 августа. Он демонстрирует последствия взрыва на аэродроме. На кадре можно увидеть следы поджогов на взлетно-посадочной полосе.