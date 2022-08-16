Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также предположил, что атака на Житомирщину днем 16 августа осуществлялась с территории беларуси.

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На территорию беларуси россия перекинула дополнительные средства поражения

Мусиенко рассказал, что в последние недели россия активно перебрасывала на территорию Беларуси дополнительные средства поражения. В частности, самолеты, а также военных летчиков, которых россиянам сейчас не хватает. В беларуси они получили возможность пройти дополнительную подготовку.

Интересное совпадение – обучение белорусских и российских войск одновременно с "хлопком" в Крыму, в беларуси. И так же совпали с тем, как Украина достаточно активно и эффективно применяла HIMARS, нанося удары по складам на территории Украины,

– заметил военный эксперт.

Он также добавил, что россияне заметно испугались этих ударов и сейчас находятся в таком действительно нервном состоянии.

В беларусь перекинули также средства ПВО

Военный аналитик рассказал, что, кроме того, по запросу непризнанного диктатора лукашенко, россия перебросила в беларусь зенитно-ракетные комплексы ПВО. По его мнению, это сделано для того, чтобы погасить панику, возникшую после взрывов на аэродроме "Зябровка".

Я не думаю, что большое количество российских комплексов С-300 завозится с целью удара по территории Украины. Действительно, в последнее время наносили удары такими комплексами и по Николаеву, и по Харькову, но это совсем другая ситуация,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, скорее всего, говорится о прикрытиях самолетов, которые массированно перебрасываются в беларусь.

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Количество вражеских войск на границе такое как в феврале

Мусиенко вспомнил заявление спикера командования Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, что на границе с Украиной сейчас находится такое же количество войск, как в начале полномасштабного вторжения в феврале. Военный эксперт объяснил это тем, что россия перебрасывала в беларусь военных летчиков с дальнего востока, из всех возможных регионов, чтобы иметь возможность из воздушного пространства беларуси наносить ракетные удары по Украине.

"Учитывая "хлопок" в Крыму и 9 августа, и 16 августа, они имеют ограниченные возможности совершать атаки с территории полуострова. Из беларуси же такая возможность пока остается", – подчеркнул Мусиенко.

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Враг может увеличить интенсивность обстрелов в канун Дня Независимости

Военный аналитик отметил, что вряд ли это будут удары невиданной ранее силы. Враг просто может увеличить интенсивность ударов, в том числе и из-за приближающегося Дня Независимости Украины.

Но мы видим, какую эффективность демонстрируют наши зенитчики и наши военные пилоты по сбитию вражеских ракет, летящих и из Черного, и из Каспийского морей, и с неба над беларусью,

– подчеркнул военный эксперт.

Также Мусиенко добавил, что ресурс россии ограничен высокоточными ракетами. Однако обострение в канун государственного праздника точно будет.

"Россияне помешаны на символизме. К этим датам у них происходит особое обострение, поэтому гражданским следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Но я думаю в ВСУ все под контролем", – подытожил военный аналитик.

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