Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також припустив, атака на Житомирщину вдень 16 серпня здійснювалась з території білорусі.
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На територію білорусі росія перекинула додаткові засоби ураження
Мусієнко розповів, що протягом останніх тижнів росія активно перекидала на територію білорусі додаткові засоби ураження. Зокрема літаки, а також військових льотчиків, яких росіянам зараз не вистачає. У білорусі вони отримали змогу пройти додаткову підготовку.
Цікавий збіг – навчання білоруських і російських військ одночасно з "бавовною" в Криму, в білорусі. І так само з тим, як Україна досить активно й ефективно застосовувала HIMARS, наносячи удари по складах на території України,
– зауважив віськовий експерт.
Він також додав, що росіяни помітно злякались цих ударів і зараз перебувають у такому дійсно нервовому стані.
До білорусі перекинули також засоби ППО
Військовий аналітик розповів, що, крім того, на запит невизнаного диктатора лукашенка, росія перекинула до білорусі зенітно-ракетні комплекси ППО. На його думку, це зроблено для того, аби погасити паніку, яка виникла після вибухів на аеродромі "Зябрівка".
Я не думаю, що велика кількість російських комплексів С-300 завозиться з метою нанесення ударів по території України. Дійсно, останнім часом наносили удари такими комплексами і по Миколаєву, і по Харкову, але то зовсім інша ситуація,
– наголосив Мусієнко.
Він додав, швидше за все, мовиться про прикриття літаків, які масовано перекидаються до білорусі.
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Кількість ворожих військ на кордоні така як у лютому
Мусієнко згадав заяву речника командування Військово-повітряних сил України Юрія Ігната, що на кордоні з Україною нині перебуває така ж кількість військ, як на початку повномасштабного вторгнення в лютому. Військовий експерт пояснив це тим, що росія перекидала до білорусі військових льотчиків з далекого сходу, з усіх можливих регіонів, аби мати можливість з повітряного простору білорусі наносити ракетні удари по Україні.
"Враховуючи "бавовну" в Криму і 9 серпня, і 16 серпня, вони мають обмежені можливості здійснювати атаки з територію півострову. З білорусі ж така можливість поки залишається", – підкреслив Мусієнко.
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Ворог може збільшити інтенсивність обстрілів напередодні Дня Незалежності
Військовий аналітик зазначив, навряд це будуть удари небаченої раніше сили. Ворог просто може збільшити інтенсивність ударів, зокрема і через наближення Дня Незалежності України.
Але ми бачимо, яку ефективність демонструють наші зенітчики і наші військові пілоти по збиттю ворожих ракет, які летять і з Чорного, і з Каспійського морів, і з неба над білоруссю,
– наголосив військовий експерт.
Також Мусієнко додав, що ресурс росії обмежений на високоточні ракети. Однак загострення напередодні державного свята точно буде.
"росіяни схиблені на символізмі. До цих дат у них відбувається особливе загострення, тому цивільним слід не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Але я думаю у ЗСУ все під контролем", – підсумував військовий аналітик.
Ситуація в білорусі: останні новини
- У прикордонних з Україною областях білорусі тривають навчання зі зв'язку генштабу. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.
- На аеродромі "Зябрівка" росія накопичує значні сили. білоруські активісти попереджають, схоже йде підготовка до масованого ракетного удару.
- Супутникові фото з аеродрому "Зябрівка" продемонстрували, що там спалахнув не двигун. Вони показали сліди підпалів від "бавовни".