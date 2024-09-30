Уже на этой неделе Израиль может начать наземное вторжение в Ливан, – WSJ

Спецподразделения Израиля проводят целевые рейды на юге Ливана, собирая разведданные и проводя разведывательные операции в рамках подготовки к возможному наземному наступлению.

Вторжение Израиля может начаться уже на этой неделе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Наступление Израиля на Ливан может начаться уже на днях

Издание со ссылкой на источники, ознакомленных с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает, что во время операций Израиля бойцы проникают в туннели, принадлежащих ливанским боевикам "Хезболлы", вдоль границы между странами.

Подобные рейды проводят не только в течение последних дней. Отмечается, что они продолжаются уже последние месяцы. По словам собеседников, такие действия являются частью более широкой стратегии Израиля по ослаблению военного потенциала "Хезболлы" на границе с Ливаном.

Впрочем, сроки наземных операций могут измениться под давлением США, которые стремятся предотвратить большое вторжение. Доподлинно неизвестно, что именно планирует Израиль, и непонятно, как долго Тель-Авив будет удерживать территорию или будет ли операция состоять из серии крупных рейдов.

Бывший высокопоставленный израильский военный Амир Авиви убежден, что наземное вторжение неизбежно, а нынешние рейды являются частью подготовительных действий. Как говорит он, ЦАХАЛ активно готовится к возможным наземным операциям, в частности с использованием специальных подразделений.

The Washington Post ранее сообщало, что чиновники США, по-прежнему, рекомендуют Израилю не начинать наземное вторжение в Ливан", поскольку это лишь усложнит попытки Израиля ослабить "Хезболлу". В то же время известно, что войска США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана на убийство Насраллы.