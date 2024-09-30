Вторгнення Ізраїля може початися вже цього тижня. Про це пише The Wall Street Journal.

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Наступ Ізраїля на Ліван може початися вже днями

Видання із посиланням на джерела, ознайомлених із ситуацією на Близькому Сході, повідомляє, що під час операцій Ізраїлю бійці проникають у тунелі, які належать ліванським бойовикам "Хезболли", уздовж кордону між країнами.

Подібні рейди проводять не лише протягом останніх днів. Зазначається, що вони тривають вже останні місяці. За словами співрозмовників, такі дії є частиною ширшої стратегії Ізраїлю щодо ослаблення військового потенціалу "Хезболли" на кордоні з Ліваном.

Втім, терміни наземних операцій можуть змінитися під тиском США, які прагнуть запобігти великому вторгненню. Достеменно невідомо, що саме планує Ізраїль, і незрозуміло, як довго Тель-Авів утримуватиме територію або чи буде операція складатися із серії великих рейдів.

Колишній високопоставлений ізраїльський військовий Амір Авіві переконаний, що наземне вторгнення неминуче, а нинішні рейди є частиною підготовчих дій. Як каже він, ЦАХАЛ активно готується до можливих наземних операцій, зокрема з використанням спеціальних підрозділів.

The Washington Post раніше повідомляло, що посадовці США, як і раніше, рекомендують Ізраїлю не починати наземне вторгнення в Ліван", оскільки це лише ускладнить спроби Ізраїлю ослабити "Хезболлу". Водночас відомо, що війська США в регіоні готуються до можливої ​​відповіді Ірану на вбивство Насралли.