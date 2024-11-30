Оккупанты продолжают наступление на Курахово, увеличивая давление на севере города, двигаясь в направлении Старых Тернов. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на DeepState.

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Что известно о наступлении россиян на Кураховском направлении

Там враг пытается захватить территории, и отдельные подразделения пехоты уже приближаются к подступам к селу. В течение боев отмечено потерю позиций в Берестках, где противник, вероятно, уже укрепился. Несмотря на эти трудности, продолжаются бои за Сонцевку, где россияне пытаются прорвать оборону, но украинская армия успешно удерживает село благодаря эффективным действиям.

В самом Курахово оккупанты продвигаются со стороны востока, пытаясь закрепиться в центральных районах. Они активно атакуют многоэтажные здания на улице Победы и проспекте Прокофьева. Пехота врага проникает в кварталы, расширяя контроль, однако им предстоит преодолеть сложную промышленную зону. Прорыв со стороны Старых Тернов может серьезно осложнить ситуацию, поскольку россияне получат возможность атаковать с двух сторон и перекрыть логистику.

Какова ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте DeepState

Бои продолжаются в отрезке Елизаветовка – Романовка – Анновка – Успеновка, где россияне атакуют со всех сторон, используя пехоту и технику. Они также активно пытаются заблокировать Успеновку со стороны Трудового, чтобы закрыть так называемый "карман". Кроме того, враг не прекращает штурмов в районе Дальнего.

Российские войска не оставляют попыток укрепить тактическое положение на южном фронте Курахово, продвигаясь в сторону трассы Н15 через Ясную Поляну и Максимовку.