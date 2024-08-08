Прорыв в Курской области показал неэффективность Кремля

Я уже неоднократно говорил, что только в таком случае возникают шансы на прекращение войны в обозримом будущем. В случае, если война будет продолжаться только на территории Украины, никаких шансов на ее прекращение я не вижу.

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Действия украинских войск на территории Курской области не стоит недооценивать. Многие говорят, что они отвлекают украинскую армию с критически важного восточного направления фронта, где враг пытается взять под свой контроль населенные пункты.

Надо помнить, что на войне возможны и захват, и освобождение населенных пунктов. Но самое важное, что все эти захваты и освобождения все время происходили просто на суверенной территории Украины. ВСУ приходится обстреливать врага в населенных пунктах на территории Украины. Удары по Севастополю, Донецку, Луганску – это удары по украинским городам, которые оккупированы Россией.

Для российского режима это уничтожение Украины по разные стороны линии соприкосновения входит в политические планы наказания нашего государства за его нежелание вернуться в российскую сферу влияния. Это показательное наказание для всех тех, кому Россия в будущем будет выставлять свои интеграционные условия.

Теперь война происходит и на территории самой России. Оказывается, что у Кремля нет ресурсов для того, чтобы остановить ВСУ, или для обеспечения эвакуации населения из прифронтовых регионов. Ситуация показала неэффективность российской власти. Все происходит, как во времена Средневековья, когда люди должны заботиться о себе сами.

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Кремль не смог дать россиянам четкую информационную картину того, что происходит. Ведь с одной стороны мы видим сообщения в телеграм-каналах россиян о событиях в Курской области, а с другой – эти события совсем иначе трактуются официальным российским телевидением.

Это при том, что сама идея телеграм-каналов создана российской пропагандой, чтобы дезориентировать украинцев, а вовсе не для того, чтобы россияне узнавали неутешительные новости о ситуации в своей стране.

Все это меняет общественные настроения на будущее. Меняет настроения российской элиты.

Интересная история про Суджу

Интересным и красноречивым является тот факт, что эпицентром событий стал город Суджа в Курской области. Этот город вписан в историю Украины, а если точнее – в историю оккупации Украины советской Россией. В нем было расположено первое коммунистическое большевистское правительство Украины. Оно было фейковым правительством с задачей уничтожить легитимное украинское правительство гетмана Скоропадского. Это правительство было провозглашено в Курске, но местом его расположения была именно Суджа, где так называемые народные комиссары готовились к участию в оккупации украинской территории.

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Как это ни странно, но именно Суджа, а не Харьков, была первой столицей советской Украины, первой столицей оккупации.

Сейчас все как бы происходит в другом порядке. Сейчас не российские войска готовятся из Суджи идти в Украину, чтобы уничтожить ее государственность, а украинские подразделения приближаются к Судже для того, чтобы оттянуть российские резервы и вместе с этим продемонстрировать, что война может происходить и на территории России. Не только гражданское население Украины будет жертвой многолетней войны, но и российское.

Шанс на завершение войны

Не так произошло, как думал враг. Россияне уже привыкли к нестабильной ситуации в Белгородской области. Теперь к регионам, жить в которых опасно, добавляется и Курская область. Но ведь этим перечень приграничных регионов России, которые могут стать опасными для жизни россиян, не завершается. Граница большая, а многолетняя война на истощение может стать для обычных россиян таким же трагическим испытанием, как и для обычных украинцев.

Еще раз подчеркну – это и создает предпосылки для остановки военных действий в 20-е, а не в 30-е годы 21 века. Именно поэтому каждый рейд на территорию России приближает нас к остановке несправедливой войны.