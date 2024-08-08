Прорив у Курські області показав неефективність Кремля

Я вже неодноразово казав, що лише у такому разі виникають шанси на припинення війни в осяжному майбутньому. У разі, якщо війна буде продовжуватися лише на території України, ніяких шансів на її припинення я не бачу.

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Дії українських військ на території Курської області не варто недооцінювати. Багато хто говорить, що вони відвертають українську армію з критично важливого східного напрямку фронту, де ворог намагається взяти під свій контроль населені пункти.

Треба пам'ятати, що на війні можливі і захоплення, і визволення населених пунктів. Та найважливіше, що всі це захоплення і визволення весь час відбувалися просто на суверенній території України. ЗСУ доводиться обстрілювати ворога у населених пунктах на території України. Удари по Севастополю, Донецьку, Луганську – це удари по українських містах, які окуповані Росією.

Для російського режиму це знищення України по різні боки лінії зіткнення входить у політичні плани покарання нашої держави за її небажання повернутися до російської сфери впливу. Це показове покарання для всіх тих, кому Росія у майбутньому буде виставляти свої інтеграційні умови.

Тепер війна відбувається і на території самої Росії. Виявляється, що у Кремля нема ресурсів для того, щоб зупинити ЗСУ, чи для забезпечення евакуації населення з прифронтових регіонів. Ситуація показала неефективність російської влади. Усе відбувається, як в часи Середньовіччя, коли люди мають дбати про себе самі.

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Кремль не зміг дати росіянам чітку інформаційну картину того, що відбувається. Адже з одного боку ми бачимо повідомлення у телеграм-каналах росіян про події у Курській області, а з іншого – ці події зовсім інакше трактуються офіційним російським телебаченням.

Це при тому, що сама ідея телеграм-каналів створена російською пропагандою, щоб дезорієнтувати українців, а зовсім не для того, щоб росіяни дізнавалися невтішні новини про ситуацію у своїй країні.

Усе це змінює суспільні настрої на майбутнє. Змінює настрої російської еліти.

Цікава історія про Суджу

Цікавим і промовистим є той факт, що епіцентром подій стало місто Суджа у Курській області. Це місто вписане в історію України, а якщо точніше – в історію окупації України радянською Росією. У ньому був розташований перший комуністичний більшовицький уряд України. Він був фейковим урядом зі завданням знищити легітимний український уряд гетьмана Скоропадського. Цей уряд був проголошений у Курську, але місцем його розташування була саме Суджа, де так звані народні комісари готувалися до участі в окупації української території.

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Як це не дивно, але саме Суджа, а не Харків, була першою столицею радянської України, першою столицею окупації.

Зараз усе немов би відбувається в іншому порядку. Зараз не російські війська готуються з Суджі йти в Україну, щоб знищити її державність, а українські підрозділи наближаються до Суджі для того, щоб відтягнути російські резерви й разом з цим продемонструвати, що війна може відбуватися і на території Росії. Не лише цивільне населення України буде жертвою багаторічної війни, а й російське.

Шанс на завершення війни

Не так сталося, як гадалося ворогу. Росіяни вже звикли до нестабільної ситуації у Бєлгородській області. Тепер до регіонів, жити в яких небезпечно, додається і Курська область. Але ж цим перелік прикордонних регіонів Росії, які можуть стати небезпечними для життя росіян, не завершується. Кордон великий, а багаторічна війна на виснаження може стати для звичайних росіян таким самим трагічним випробуванням, як і для звичайних українців.

Ще раз підкреслю – це і створює передумови для зупинення воєнних дій у 20-ті, а не у 30-ті роки 21 століття. Саме тому кожен рейд на територію Росії наближає нас до зупинення несправедливої війни.