Как заявил в эфире 24 Каналу спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские войска продолжают атаковать город в привычном для себя темпе. Он добавил, что прогнозы британского Минобороны, возможно, касаются всего участка фронта.
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Враг не прекращает атаки на Бахмут
В сообщении Министерства обороны Британии отмечается, что украинские войска начали локальную контратаку к западу от города Бахмут, чтобы ослабить давление на дорогу, по которой происходит основная поставка в город. Кроме этого, вероятно, часть русских войск перебросили на другие участки фронта.
По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, в самом Бахмуте враг пытается сохранять динамику своих атак. Сообщение от Министерства обороны Британии он назвал "футурологическим прогнозом".
"Возможно, британские коллеги изучают все в более широком разрезе, опираясь на собственные разведданные. Они, по-видимому, сделали футурологический прогноз с прицелом на будущее", – заявил Череватый.
Ближайшие неделя – две покажут, на что способны "вагнеровцы"
Он добавил, что британские коллеги делают свои выводы, в частности, опираясь на разрекламированное в предыдущие месяцы "большое российское наступление". Если же они подразумевают это, когда говорят, что российское наступление ослабевает, то в ВСУ могут с этим согласиться.
Учитывая это, я думаю, что ближайшие неделю – две покажут, на что способны остатки террористической группировки "Вагнера", какие они будут иметь возможности,
– подчеркнул украинский военный.
Россияне не прекращают попыток завладеть Бахмутом: главное
- В Институте изучения войны отмечают, что, вероятно, общее русское весеннее наступление приближается к кульминации. Российские войска добились частичного успеха в Бахмуте и сосредотачивают силы для окружения Авдеевки.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что "вагнеровцы" понесли очень большие потери и не могут полноценно их компенсировать.
- По данным британской разведки, ситуация вокруг Бахмута может улучшаться в пользу Украины.