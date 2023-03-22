Как заявил в эфире 24 Каналу спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские войска продолжают атаковать город в привычном для себя темпе. Он добавил, что прогнозы британского Минобороны, возможно, касаются всего участка фронта.

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Враг не прекращает атаки на Бахмут

В сообщении Министерства обороны Британии отмечается, что украинские войска начали локальную контратаку к западу от города Бахмут, чтобы ослабить давление на дорогу, по которой происходит основная поставка в город. Кроме этого, вероятно, часть русских войск перебросили на другие участки фронта.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, в самом Бахмуте враг пытается сохранять динамику своих атак. Сообщение от Министерства обороны Британии он назвал "футурологическим прогнозом".

"Возможно, британские коллеги изучают все в более широком разрезе, опираясь на собственные разведданные. Они, по-видимому, сделали футурологический прогноз с прицелом на будущее", – заявил Череватый.

Ближайшие неделя – две покажут, на что способны "вагнеровцы"

Он добавил, что британские коллеги делают свои выводы, в частности, опираясь на разрекламированное в предыдущие месяцы "большое российское наступление". Если же они подразумевают это, когда говорят, что российское наступление ослабевает, то в ВСУ могут с этим согласиться.

Учитывая это, я думаю, что ближайшие неделю – две покажут, на что способны остатки террористической группировки "Вагнера", какие они будут иметь возможности,

– подчеркнул украинский военный.

Россияне не прекращают попыток завладеть Бахмутом: главное