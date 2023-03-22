Як заявив в ефірі 24 Каналу речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські війська продовжують атакувати місто у звичному для себе темпі. Він додав, що прогнози британського Міноборони, можливо, стосуються усієї ділянки фронту.

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Ворог не припиняє атаки на Бахмут

У повідомленні Міністерства оборони Британії зазначається, що українські війська розпочали локальну контратаку на захід від міста Бахмут, щоб послабити тиск на дорогу, якою відбувається основне постачання в місто. Крім цього, ймовірно, частину російських військ перекинули на інші ділянки фронту.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ, у самому Бахмуті ворог намагається зберігати динаміку своїх атак. Повідомлення від Міністерства оборони Британії він назвав "футурологічним прогнозом".

"Можливо, британські колеги вивчають все в ширшому розрізі, спираючись на власні розвіддані. Вони, мабуть, зробили футурологічний прогноз, з прицілом на майбутнє", – заявив Череватий.

Найближчі тиждень – два покажуть, на що здатні "вагнерівці"

Він додав, що британські колеги роблять свої висновки, зокрема спираючись на розрекламований у попередні місяці "великий російський наступ". Якщо ж вони мають на увазі це, коли кажуть, що російський наступ слабшає, то в ЗСУ можуть із цим погодитись.

З огляду на це, я думаю, що найближчі тиждень – два покажуть, на що здатні залишки терористичного угруповання "Вагнера", які вони матимуть спроможності,

– наголосив український військовий.

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