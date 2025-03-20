Известно, что россияне концентрируют силы для новых попыток прорыва украинской границы. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Брянская, Курская и Белгородская области граничат с территорией Украины. По его мнению, Силам обороны надо наступать в этих регионах на Россию.

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Операция ВСУ на Белгородском направлении

Роман Свитан заметил, что украинским военным стоит заходить на 3 – 7 километров вглубь российской территории. Это лучше всего делать в районе высот.

Недавно ВСУ зашли на территорию Белгородской области. По словам военного эксперта, там есть горные гряды, которые позволят украинским военным занять выгодные позиции.

Разница в высотах, если вы их занимаете, дает возможность контролировать определенную территорию. Для нас очень важно создать 30-километровую зону для работы артиллерии,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он отметил, что эта территория и станет буферной зоной, которая должна иметь глубину 30, а ширину 1000 километров. Сейчас, вероятно, и происходит это формирование на российской территории.

Стоит добавить, что Воздушные силы Украины уничтожили командный пункт подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии России в районе Демидовки Белгородской области. Этот объект использовался для координации атак на Сумщине, поэтому его ликвидация ослабит боевые возможности противника.