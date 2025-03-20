Відомо, що росіяни концентрують сили для нових спроб прориву українського кордону. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Брянська, Курська та Бєлгородська області межують із територією України. На його думку, Силам оборони треба наступати у цих регіонах на Росію.

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Операція ЗСУ на Бєлгородському напрямку

Роман Світан зауважив, що українським військовим варто заходити на 3 – 7 кілометрів вглиб російської території. Це найкраще робити в районі висот.

Нещодавно ЗСУ зайшли на територію Бєлгородської області. За словами військового експерта, там є гірські пасма, які дозволять українським військовим зайняти вигідні позиції.

Різниця у висотах, якщо ви їх займаєте, дає можливість контролювати певну територію. Для нас дуже важливо створити 30-кілометрову зону для роботи артилерії,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Він зазначив, що ця територія і стане буферною зоною, яка має мати глибину 30, а ширину 1000 кілометрів. Зараз, ймовірно, і відбувається це формування на російській території.

Варто додати, що Повітряні сили України знищили командний пункт підрозділу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Росії в районі Демидівки Бєлгородської області. Цей об'єкт використовувався для координації атак на Сумщині, тож його ліквідація послабить бойові можливості противника.