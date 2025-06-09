Россия заявила, что наступает на Днепропетровщине: в ISW дали оценку ситуации

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какова ситуация вокруг "наступления на Днепропетровщину"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 8 июня заявил, якобы россияне "начали наступление" в Днепропетровской области. Он начал угрожать, мол, кто не хочет "признавать реалии войны" на переговорах, тот "получит новые реалии на земле".

О выходе к границе Днепропетровской области объявили и в минобороны России. Там отметили, что речь идет об отрезке на северо-запад от Орехового и заявили о продвижении на юго-восток от Муравки, на запад от Котляровки и на запад и юго-запад от Богдановки.

ISW не обнаружила геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области,

– указали аналитики.

спутниковые снимки, собранные 7 и 8 июня, показывают появление новых артиллерийских воронок вблизи границы в Днепропетровской области. Однако эти данные не противоречат официальным заявлениям Украины о том, что бои продолжаются в Донецкой области, к востоку от границы.

В то же время в ISW считают, что нынешняя российская активность вблизи Днепропетровщины является продолжением текущих наступательных действий, а не началом большой наступательной операции.

Напомним, в комментарии 24 Каналу представитель Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев заверил, что информация "наступление на Днепропетровщину" не соответствует действительности. Он добавил, что бои продолжаются в Донецкой области.