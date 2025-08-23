Украинские защитники остановили попытку прорыва российских захватчиков в Донецкой области и не допустили продвижения врага в направлении границ Днепропетровской области. Также бойцы РДК взяли в плен 16 захватчиков.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Смотрите также Сложные операции в тылу врага и бои в Бахмуте: интервью разведчика спецподразделения ГУР

Как украинские воины остановили врага?

В Главном управлении разведки рассказали, что в совместной операции подразделения Русского добровольческого корпуса и "Братства" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины вместе с воинами 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ успешно отбили наступление врага.

Украинские воины остановили попытку прорыва врага в Донецкой области и не допустили продвижения россиян в направлении границ Днепропетровской области.

Защитники уничтожили врага: смотрите видео ГУР

Воины рассказали, что во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских военнослужащих. Среди них и "знаменосцы", которые должны были снять фейковые новости о "захвате" украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово.

Успешные операции ГУР