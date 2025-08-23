Взяли в плен 16 оккупантов: бойцы РДК сорвали наступление россиян в направлении Днепропетровщины
- Украинские защитники остановили попытку прорыва российских захватчиков в Донецкой области, не допустив их продвижения в направлении Днепропетровской области.
- Бойцы РДК взяли в плен 16 российских военнослужащих во время совместной операции с другими подразделениями ВСУ.
Украинские защитники остановили попытку прорыва российских захватчиков в Донецкой области и не допустили продвижения врага в направлении границ Днепропетровской области. Также бойцы РДК взяли в плен 16 захватчиков.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Как украинские воины остановили врага?
В Главном управлении разведки рассказали, что в совместной операции подразделения Русского добровольческого корпуса и "Братства" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины вместе с воинами 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ успешно отбили наступление врага.
Украинские воины остановили попытку прорыва врага в Донецкой области и не допустили продвижения россиян в направлении границ Днепропетровской области.
Защитники уничтожили врага: смотрите видео ГУР
Воины рассказали, что во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских военнослужащих. Среди них и "знаменосцы", которые должны были снять фейковые новости о "захвате" украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово.
Успешные операции ГУР
Накануне Дня Государственного Флага Украины на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново в Луганской области прогремел взрыв. В результате детонации уничтожено два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ ("буханка"), загруженный боекомплектом, а также трех российских оккупантов. Еще двое захватчиков – тяжелые 300-е.
2 мая 2025 года воины спецподразделения ГУР МО Украины ударом из морского дрона Magura уничтожили боевой самолет врага. Так, в Черном море ликвидировали российский Су-30.
Бойцы ГУР 20 августа уничтожили вражеский катер в районе Железного Порта, применив ракету воздушного базирования. Все 5 членов экипажа – ликвидированы.