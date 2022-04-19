Наступление на Донбасс продолжается уже 12 сутки, – Арестович

Арестович рассказал, что наступление на Донбасс продолжается уже двенадцатые сутки. Однако оно будет провальным.

Арестович говорит, что Россия практически полностью исчерпала свой резерв. Это советник главы ОП заявил 19 апреля в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Наступление идет уже 12 сутки. Оккупанты пытаются отдельными ротами надвигаться, ища слабые места нашей обороны. Если они находят, то пытаются туда прорваться. Вот все эти действия, которые начались 12 дней назад, это ротные группы пытаются продвигаться вперед.

– рассказывает Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что у врагов ничего не получится, поэтому волноваться не следует. Так как это последний оперативный резерв России. Есть еще 10 – 15 тысяч раненых оккупантов, которых вывели с Киевщины, Сумщины и других областей. Но они, по словам Арестовича, пишут рапорты об увольнении.

Чиновник говорит, что боевые действия на Донбассе – это, конечно, наступление, и несколько населенных пунктов врагам удастся захватить. Но на 99 процентов – это провал, потому что сил оккупантов слишком мало.

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Арестович каже, що Росія майже повністю вичерпала свій резерв. це радник голови ОП заявив 19 квітня в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Наступ іде вже 12 добу. Окупанти намагаються окремими ротами насуватися, шукаючи слабкі місця нашої оборони. Якщо вони знаходять, то намагаються туди прорватися. От всі ці дії, які почалися 12 днів тому, це – ротні групи намагаються просуватися вперед,

– розповідає Арестович.

Радник голови ОП наголосив, що у ворогів нічого не вийде, тому хвилюватися не слід. Адже це – останній оперативний резерв Росії. Є ще 10 – 15 тисяч поранених окупантів, які вивели з Київщини, Сумщини та інших областей. Але вони, за словами Арестовича, пишуть рапорти про звільнення.

Чиновник каже, що бойові дії на Донбасі – це, звичайно, що наступ, і кілька населених пунктів ворогам вдасться захопити. Але на 99 відсотків – це провал, адже сил окупантів замало.

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