Оккупанты провалили главный приказ Путина: каким будет фронт зимой 2025 года

Украинские военные сообщают, что враг активизировался на Северском направлении. Есть предположение, что после Покровска следующим участком для усиленных атак станет именно Северск, потому что россиян интересуют такие крупные города, как Славянск и Краматорск.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил 24 Каналу, что это стратегическая задача оккупантов. Но они не возьмутся за ее выполнение на этом этапе ведения боевых действий.

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Что хочет сделать Россия еще в 2024 году

Россияне пока не выполнили оперативную задачу на 2024 год – не вытеснили наши войска из Луганской области. Сейчас они пытаются это сделать. Ключевым для российской армии в 2024 году было установление контроля над всем Донбассом. Этого не удалось достичь.

"Эта задача полностью провалена. Украина контролирует часть Луганской области, говорится о Белогоровке. Там уже второй год стоит наш героический гарнизон. Он сдерживает россиян, которые хотят двигаться со стороны Лисичанска", – объяснил Роман Свитан.

Ситуация на Луганщине: смотрите на карте

Россияне захватили Лисичанский НПЗ и от него наступают, бьют по карьеру в Белогоровке, но не могут пройти уже 2 года. Сейчас оккупанты могут пытаться ударить по Северску, откуда поддерживают наш гарнизон на Белогоровском направлении.

Россияне уже который раз пытаются доложить Владимиру Путину, что все под контролем. Они уже несколько раз отчитывались ему, что Луганщина якобы находится в полной оккупации.

До Нового года противник будет пытаться вытеснить наших военных из Белогоровки, пробовать зайти с тыла в Северск. Поэтому до Славянска и Краматорска ему еще очень далеко,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Чего ждать в 2025 году

Россияне будут пересматривать свои цели в зависимости от возможностей. В общем Северское направление опасно, потому что туда постоянно идет обеспечение со стороны России. Оккупанты настроили логистику с Валуйков в Белгородской области.

Оттуда идет все необходимое врагу на Северодонецк, Лисичанск, Кременную. Это общая логистика для этого участка фронта. Впрочем, вряд ли россиянам удастся создать там серьезное давление благодаря Покровску.

Сейчас россияне будут давить на Кураховский гарнизон, чтобы вытеснить оттуда наши войска и с юга выровнять фронт. Далее с Большой Новоселки могут пробовать заходить на Покровск,

– отметил Роман Свитан.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

По мнению Свитана, россияне хотят окружить Покровский гарнизон – именно такой будет их главная задача на зиму 2025 года.