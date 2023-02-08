Пойдут ли россияне в новое наступление на Харьков: Синегубов оценил угрозу
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов не исключает, что оккупанты могут осуществить повторное наступление на Харьков. Он рассказал о готовности украинских военных.
Синегубов напомнил, что по Купянскому направлению в регионе проходит линия фронта и враг постоянно пытается атаковать, но терпит потери и отступает на ранее занятые позиции. Об этом он рассказал в эфире национального марафона, пишет 24 Канал.
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Россияне усиливают присутствие на линии фронта
Действительно, мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы, наши ВСУ сильны и готовы реагировать на любые попытки врага подобного характера.
– заявил Синегубов.
Также он подчеркнул, что русские войска усиливают свое присутствие на линии фронта. По его словам, речь идет о Купянском, Двуречанском направлении, а также направлении Кременной.
"Мы это видим, целью врага не дать ВСУ продвинуться вперед. Там идут определенные маневры и мы не включаем действительно попытки контрнаступления со стороны врага. Однако наши бойцы полностью к этому подготовлены", – отметил Синегубов.
Есть ли угроза для Харькова
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Reuters рассказал, что российские войска в рамках нового наступления могут совершить атаки к северо-востоку от Харькова или к югу от Запорожья.
- "Попытки наступления либо на Харьковском, либо на Запорожском направлении, конечно, будут. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас", – сказал он.
- Министр обороны Алексей Резников недавно высказался относительно вероятного наступления россиян на Харьков. Он отметил, что сейчас со стороны России ударных группировок нет, однако, по его словам, нельзя исключать, что "через некоторое время они могут появиться".