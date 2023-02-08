Пойдут ли россияне в новое наступление на Харьков: Синегубов оценил угрозу

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов не исключает, что оккупанты могут осуществить повторное наступление на Харьков. Он рассказал о готовности украинских военных.

Синегубов напомнил, что по Купянскому направлению в регионе проходит линия фронта и враг постоянно пытается атаковать, но терпит потери и отступает на ранее занятые позиции. Об этом он рассказал в эфире национального марафона, пишет 24 Канал.

Читайте также Данилов назвал два направления, где войска России могут пойти в наступление

Россияне усиливают присутствие на линии фронта

Действительно, мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы, наши ВСУ сильны и готовы реагировать на любые попытки врага подобного характера.

– заявил Синегубов.

Также он подчеркнул, что русские войска усиливают свое присутствие на линии фронта. По его словам, речь идет о Купянском, Двуречанском направлении, а также направлении Кременной.

"Мы это видим, целью врага не дать ВСУ продвинуться вперед. Там идут определенные маневры и мы не включаем действительно попытки контрнаступления со стороны врага. Однако наши бойцы полностью к этому подготовлены", – отметил Синегубов.

Есть ли угроза для Харькова