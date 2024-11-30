Россияне хотят прорваться сразу в несколько городов: военный объяснил главную задачу врага

Россияне не прекращают своих штурмов и используют чрезвычайно много ресурса. При этом несут очень большие потери, которые вообще нерациональны и остановили бы любую другую армию.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, добавив, что несмотря на все, оккупанты не отказываются от штурмов. Они хотят выполнить поставленные задачи.

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Где хочет прорваться враг

На участке, где оборону держит бригада "Рубеж", оккупанты пытаются прорваться в Купянск и в город Боровая. Кроме того, целью врага является продвижение к реке Оскол, а также ее форсирование. Сейчас бойцы бригады и в целом Силы обороны сдерживают россиян и делают все возможное, чтобы уничтожить противника на всех направлениях.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

На нашей линии обороны постоянно продолжаются штурмовые действия. В течение последних 8 дней не было ни одного дня без штурма. При этом потери врага настолько велики, что за эти несколько дней россияне потеряли больше, чем в целом есть бойцов нашего подразделения на этой линии обороны,

– рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная".

По его словам, оккупанты постоянно штурмуют и умирают. Наши беспилотные авиационные комплексы уничтожают их каждые 10 – 15 минут, или наносят ранения. Всех бойцов, которые попадают в зону видимости беспилотников, пытаются сразу уничтожить.

К сожалению, оккупанты также учатся как противодействовать БпЛА. Например, раньше они просто смотрели на коптер и прятались под деревом. А теперь занимаются "марафонским бегом" и пытаются от него быстро убежать,

Это кажется смешно, но для человека, который занимается сбросом, это действительно усложняет работу. Очень трудно сбросить боеприпас на противника, если он от него пытается уклониться,

– добавил Андрей Отченаш.