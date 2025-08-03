Силы обороны контролируют отдельные части разрушенного города. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что Часового Яра, как такового, уже не существует.

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Россияне хотят захватить 2 города на Востоке

Уже больше года за город продолжаются бои, оккупанты стирают населенный пункт. Россияне не контролируют полностью Часов Яр, но они любят забежать в определенный район, поставить свой флаг и сделать фото. Поэтому пропагандисты начинают писать о якобы захвате города.

Украинские военные находят вражеских пехотинцев и их ликвидируют. Но стоит понимать, что пропагандисты так делают, чтобы деморализовать украинцев, показать, что оккупанты якобы побеждают.

Отдельные российские командиры очень спешат захватить город, поэтому как только видят флаг, сразу докладывают, что все якобы удалось. Хотя часто реальность совсем другая,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что сейчас очень тяжелая ситуация и возле города Покровск. Туда заходят российские ДРГ. Враг не хочет вступать в городские бои, поэтому единственный вариант – окружение.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

"На карте мы можем увидеть "карман", который охватывает Покровск. Его горловина составляет примерно 15 километров в ширину. Если расстояние уменьшится до 10 километров, тогда вопрос выхода из города станет особенно актуальным", – добавил Иван Ступак.

Нельзя отдать врагу огромное количество вооружения и других средств, которые там остаются и, конечно, надо уберечь жизни личного состава. Враг хочет продвигаться дальше. Уже сейчас оккупанты оказывают серьезное давление в направлении Днепропетровской области.

Заметим, россияне долгое время пытались атаковать Часов Яр "в лоб", но эта тактика была неуспешной. Враг штурмовал наши подразделения через канал "Северский Донец", который Украина не контролирует. Однако, он остается в зоне огневого поражения наших сил.