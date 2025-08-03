Сили оборони контролюють окремі частини зруйнованого міста. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що Часового Яру, як такого, уже не існує.

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Росіяни хочуть захопити 2 міста на Сході

Уже понад рік за місто тривають бої, окупати стирають населений пункт. Росіяни не контролюють повністю Часів Яр, але вони полюбляють забігти в певний район, поставити свій прапор і зробити фото. Відтак пропагандисти починають писати про нібито захоплення міста.

Українські військові знаходять ворожих піхотинців і їх ліквідовують. Але варто розуміти, що пропагандисти так роблять, щоб деморалізувати українців, показати, що окупанти буцімто перемагають.

Окремі російські командири дуже поспішають захопити місто, тому, як тільки бачать прапор – одразу доповідають, що все нібито вдалося. Хоча часто реальність зовсім інша,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Він додав, що зараз дуже важка ситуація і біля міста Покровськ. Туди заходять російські ДРГ. Ворог не хоче вступати у міські бої, тому єдиний варіант – оточення.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"На карті ми можемо побачити "кишеню", яка охоплює Покровськ. Її горловина становить приблизно 15 кілометрів у ширину. Якщо відстань зменшиться до 10 кілометрів, тоді питання виходу з міста стане особливо актуальним", – додав Іван Ступак.

Не можна віддати ворогу величезну кількість озброєння та інших засобів, які там залишаються і, звісно, треба вберегти життя особового складу. Ворог хоче просуватися далі. Вже зараз окупанти чинять серйозний тиск у напрямку Дніпропетровської області.

Зауважимо, росіяни тривалий час намагалися атакувати Часів Яр "у лоб", але ця тактика була неуспішною. Ворог штурмував наші підрозділи через канал "Сіверський Донець", який Україна не контролює. Однак, він залишається у зоні вогневого ураження наших сил.