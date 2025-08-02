Про це 24 Каналу розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", майор Віктор Трегубов, зауваживши, що лінія розмежування в Часовому Ярі приблизна там само, де й була кілька місяців тому. Заяви окупантів здивували.

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Чому Росія зробила вкид щодо Часового Яру?

Як наголосив Трегубов, у Часовому Ярі постійно тривають бої. Частину міста контролюють Сили оборони України, частину – російські окупанти. Лінія зіткнення там більш-менш незмінна.

Росія вже не вперше розповідає про свої фейкові успіхи. Раніше там говорили про "взяття" Покровська, Вовчанська і Торецька. Але у випадку з Часовим Яром ситуація ще дивніша.

Коли вони говорили про Покровськ, то там принаймні все спиралося на те, що туди пролізли буквально кілька осіб. А в Часовому Ярі лінія розмежування незмінна при постійних боях. Вже Путін повторив інформацію про Часовий Яр. Мені здається, що там вже почалася якась альтернативна реальність,

– сказав Трегубов.

І є питання, чи це була інформаційна провокація. Не варто відкидати варіант, що російські генерали дають неправдиву інформацію у звітах, а в Кремлі це повторюють.

Яка ситуація в Часовому Ярі: дивіться карту бойових дій

Додамо, у DeepState розповіли, що відбулося в Часовому Ярі. Російські окупанти встановили свої прапори в мікрорайонах, які не контролюють.