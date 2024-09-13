Россияне объяснили, что ударили по мосту, чтобы разрушить украинскую логистику. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что противник разрушил не только мост, но и водопровод.

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Какие проблемы имеет Россия возле Покровска

Покровск остался без воды, ведь россияне уничтожили модульную фильтровальную станцию. Все это террористические удары, которые наносит враг. Уже не впервые он действует в режиме геноцидных атак, чтобы сделать невозможным проживание людей в городе. Именно такова главная задача.

Логистику они немного нарушили, но есть обходные пути. Поэтому больших проблем для логистики не будет,

– отметил Роман Свитан.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

По воде, то здесь ситуация сложнее. Этот вопрос надо решать достаточно долго. Гражданское население в Покровске столкнется с серьезной техногенной проблемой. Но местные власти точно попытаются все уладить.

Россияне уничтожили уже много мостов: в сторону Павлограда, Селидово, Мирнограда. Но это является большей проблемой именно для них. Ведь двигаться по разбитым мостам во время наступления очень трудно. Украина может использовать их как рубежи обороны, а впоследствии даже обойти.