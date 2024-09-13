Росіяни пояснили, що вдарили по мосту, щоб зруйнувати українську логістику. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що противник зруйнував не тільки міст, але й водогін.

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Які проблеми має Росія біля Покровська

Покровськ залишився без води, адже росіяни знищили модульну фільтрувальну станцію. Все це терористичні удари, які завдає ворог. Вже не вперше він діє у режимі геноцидних атак, щоб зробити неможливим проживання людей у місті. Саме таким є головне завдання.

Логістику вони трохи порушили, але є обхідні шляхи. Тому великих проблем для логістики не буде,

– зауважив Роман Світан.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Щодо води, то тут ситуація складніша. Це питання треба розв'язувати досить довго. Цивільне населення у Покровську зіткнеться з серйозною техногенною проблемою. Але місцева влада точно спробує все владнати.

Росіяни знищили вже багато мостів: в бік Павлограда, Селидового, Мирнограда. Але це є більшою проблемою саме для них. Адже рухатися розбитими мостами під час наступу дуже важко. Україна може використовувати їх як рубежі оборони, а згодом навіть обійти.