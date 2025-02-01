Об этом 24 Каналу рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, заметив, что говорится о глубине прорыва примерно 50 километров. Но каскадного обвала фронта не произошло, захватить агломерацию не удалось.

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Что хотел захватить враг

Россияне решили пойти с юга и уже даже дошли до поселка Удачное. Это юго-запад Покровска, там, где есть железная дорога. Далее россияне уперлись в шахтоуправление "Покровское".

Скорее всего, была не военная задача, а меркантильная – захватить село Шевченко, где есть залежи литиевых руд, Удачное, где работала крупнейшая шахта Европы по добыче коксующегося угля. Там можно было работать еще 30 лет минимум, именно такую цель имели россияне,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он добавил, что с военной точки зрения это трудно назвать грамотными действиями. Оккупанты знали, что для них важнее будет перерезание трассы, но все-таки руководствовались экономическими и политическими аргументами.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Сейчас россияне не могут расширить свой фронт, потому что там стоят подразделения ВСУ, и также продвинуться в сторону Днепропетровской области, потому что уперлись в шахту, которую наши военные используют как серьезный рубеж обороны. Там большая промзона, которую можно долго удерживать.

"Россияне постояли там несколько недель и поняли, что не пройдут. Тогда начали обходить Мирноград, но снова остановились возле трассы Покровск – Мирноград – Константиновка. Когда-то это была одна из главных трасс для обеспечения гарнизона в Константиновке", – рассказал полковник ВСУ в запасе.

Оккупанты имеют политическую задачу

Гражданских людей в Покровске и Мирнограде не должно было быть еще с лета 2024 года. Граждан надо было эвакуировать принудительно, потому что враг стремительно приближался. Сейчас выехать из городов еще можно, и это надо сделать как можно быстрее.

Обратите внимание! Голова Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что российская армия наближается к админграницам области. Официальная эвакуация из прифронтовых громад не объявлена, но если у людей есть возможность уехать – лучше сделать это заранее.

Кроме Покровского направления, особую тревогу вызывает ситуация возле населенных пунктов Курахово, Великая Новоселка, Торецк и Часов Яр. Но основные резервы врага сосредоточены именно на городе Покровск. Оккупанты имеют политическую задачу – дойти до границ Днепропетровской области, чтобы Владимир Путин мог отчитаться о "победе".