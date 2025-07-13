Кондратовка – поселок, расположен в 5 километрах от границы с Россией. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои, передает 24 Канал.

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"Села больше нет"

В 225-м штурмовом полку показали кадры с дрона, который пролетел над Кондратьевкой. На них видно, что все дома – полностью уничтожены, просто разбиты в хлам.

"Села больше нет", – подытожили военные.

Как сейчас выглядит Кондратовка: смотрите видео

Они напомнили о важности Курской операции, которая позволила сдержать российское наступление на северные регионы Украины. Если бы не прорыв на территорию врага, десятки наших сел потерпели бы такую же судьбу, как Кондратовка.

Вспомните всех, кто тогда говорил: "А зачем нам тот Курск? Сегодня вы видите ответ,

– отметили в полку.

К слову, российские войска массово перебрасывают технику с Запорожского направления в сторону Мариуполя, Таганрога и Ростова. Предполагают, что это может быть формированием подкрепления для сил на Сумщине через образовавшуюся там неблагоприятную ситуацию для наступления.

Напомним, что украинские силы восстанавливают позиции и удерживают контроль на территориях Курской и Белгородской областей России.